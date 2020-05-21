Çıldır Kızılay bayram öncesi çocukları sevindirdi

Türk Kızılay Çıldır Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle çocukları sevindiriyor. Türk Kızılay Çıldır Şubesi Başkanı Mahmut Ahmet Vural ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bayram öncesi çocukların yüzünde tebessüm oluyor.

Bayram öncesi çocukları sevindirmek için kıyafet yardımı sürdüren Türk Kızılay Çıldır Şubesi Başkanı Mahmut Ahmet Vural “Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımız yüzünde Kızılay tebessümü olması için bayram hediyesi olarak kıyafet dağıtıyoruz. İlçemiz genelinde yaklaşık olarak 200 çocuğumuzla buluşmayı hedefliyoruz” dedi.

Bağışçıların ve Genel Merkezin destekleriyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Vural, “Bayram dolayısıyla da 200 çocuğumuzu giydiriyoruz” diye konuştu.

Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Vural, ardından 200 çocuğa bayramlıklarını hediye etti.