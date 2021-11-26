Cildi beyazlatıyor

Kabak lifi: İri sarı çiçekleri vardır. İçerisinde birçok lif barındırır. Bu lifleri kabaklar kuruyunca kabuklarını sayarak elde ediyorlar. Kabak lifi; baklagiller ailesine ait oldukça hızlı büyüyen ve gelişen bir kabak türüdür.

Kabak lifi aslında bulaşık yıkamak için, bulaşık süngeri ve ya banyoda peeling görevini görerek ölü derilerden arınmamız için kullanılan bir üründür. Oldukça sert bir yapısı var. Siz mümkün olduğunca cildinizin tahriş olmaması için en yumuşak yapıya sahip olanını satın alabilirsiniz. Fakat kabak lifi su alınca yumuşayan bir yapıya sahip.

Oldukça sert bir yapısı vardır, kullanırken cildinizi tahriş etmemesine özen gösteriniz, lakin su aldığında kabak lifi yumuşamaktadır.

Kabak lifi faydaları

-Cilt bakımı açısında oldukça önemli olan bu ürün cildimizde peeling görevini üstleniyor.

-Kabak lifi günümüzde banyolarda keselenme işleminde kullanılmaktadır.

-Cildi ölü derilerden arındırma işlemi yapmaktadır.

-Vücuda uygularken selülit gibi oluşumların önüne geçilmesinde yardımcı olur.

-Selülit görünümünü azaltır.

-Sivilce ve siyah nokta oluşumlarına iyi gelir.

-Vücuda kabak lifi uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır.

-Sivilce izleri gibi yüzümüzde kalan ölü deri tabakasının atılmasında yardımcı olur.

-Batık kılların çözümü noktasında kullanım sonrasında azalmalar görülmektedir.

Kabak lifi nasıl kullanılır ?

Batık kıllara banyoda su ve biraz vücut jeli yada tercih ederseniz zeytinyağlı sabun ile ovalayarak sorunlardan kurtulabiliyorsunuz. Banyoda bu işlemi yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde cildinizi çok fazla tahriş etmeden uygulayabilirsiniz. Bu işlemi başlangıçta haftada 1 kez yapmak daha iyi olacaktır. Daha sonra haftada 2 kez de uygulayabilirsiniz.

Kabak lifi yüze kullanılır mı ?

Evet kabak lifini yüzünüzde kullanabilirsiniz. Suya girince yumuşayan bir ürün olsa bile lif olduğundan dolayı yüzünüzü tahriş etmemesi açısında çok küçük parçalara bölerek hafif hafif cildinizi incitmeden uygulayabilirsiniz.