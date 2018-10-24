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Cilde güzellik katan besinler…

Cilt yazın güneşten dolayı yıpranır, kışın ise soğuktan kurur. Her mevsim cildi dış etkenlerden korumak gerekir. Yazının devamında cildi güzelleştiren besinler hakkında bilgi verilmektedir.

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:38
Cilde güzellik katan besinler…

CİLDİ GÜZELLEŞTİREN BAZI BESİNLER

Kırmızı biber

Günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilen kırmızı biber, aynı zamanda güçlü bir B6 kaynağı.  Yaklaşık 30 kalori civarında olan kırmızı biberin içeriğindeki  karoten, kan miktarına ve akışına iyi geliyor. Kırışıklıkları azaltmanıza yardımcı oluyor. Diğer bir yandan aknelerle savaşabilme özelliğine sahip kırmızı biberi çiğ ya da pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Cildin nem dengesini düzenlemeye sahip bu sebze, içerdiği E vitaminiyle hasar gören hücreleri iyileştirebiliyor.

Hindistan cevizi yağı

100 gramında yaklaşık 0.2 mg E vitamini içeren yağ, cilt yumuşatma konusunda oldukça etkili. Doymus  yağları ve trigliseridleri sayesinde, dudak ya da el gibi çabuk kuruyan bölgelerinize uygulayarak çok kısa sürede yumuşaklığını geri kazandırabilirsiniz.

Somon

İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri ve D vitamini sayesinde cilt kırışıklıklarına ve aknelere engel oluyor. Cildi içeriden dışarıya nemlendirerek güçlenmesini sağlıyor. Somon ayrıca saç derisini de nemlendirebiliyor. Bu sebeple kırılmaların önüne geçmiş oluyor.

Ispanak

Demir, klorofil, E, A, C vitamini, magnezyumdan zengin ıspanak, cildinizin güçlenmesi için elinden geleni yapıyor. Antioksidanlarla dolu ıspanak, cildinizin yenilenmesini sağlayarak, deri problemlerine karşı kalkan oluşturuyor. Cildi besleyen ıspanak, parlak ve pürüzsüz bir cilt dokusuna sahip olmanızı sağlıyor.

Karpuz

C vitamininden zengin karpuzun yüzde 90’ı sudan oluşuyor. Kuru, cansız ve esnekliğini kaybetmiş ciltlerin imdadına yetişen karpuz, cildi canlandırıp nemlendiriyor. A vitamini sayesinde hem cilde hem saçlara nem desteğinde bulunuyor.

Havuç

İçeriğindeki A vitaminiyle cildin üst katmanlarındaki hücre birikimine engel oluyor. Ölü hücreleri temizliyor, akne oluşumunu durduruyor. C vitamini sayesinde, kolajen miktarını artırarak cildin esnekliğini sağlıyor.

Yeşil çay

Antiokasidan özelliğini harekete geçiren kateşinler sayesinde kanseri önleyici etkide bulunuyor. B vitamini, folik asit, manganez, potasyum ve mgnezyumdan zengin yeşil çay, yüksek oranda enzim ve amino asit de barındırıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 19:38
  1. cilt sağlığı
  2. cilt güzelleştiren besinler

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