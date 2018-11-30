Çikolatanın fazlası zarar

Siyah çikolatada yüzde 70 kakao var ve sağlıklıdır. Beyaz ya da sütlü çikolatadan daha az şekeri vardır.



Sağlığı koruyan yeşil çaydakine benzer polyphenols ve flavonoid antioxidantlar bulunmaktadır. Her gün yenilen ufak parça siyah çikolatanın kan pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi riskini azalttığı ya da tansiyonu düzenlediği belirtiliyor.



Ayrıca, herkesin de bildiği gibi çikolata kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve enerji verir. Bununla birlikte çikolata yüksek kalorilidir. Günde 50 gr’dan fazla yememeye özen gösterilmelidir.