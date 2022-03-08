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Kadın - Aile Çikolatalı muhallebi tarifi nasıl yapılır? Çikolata soslu muhallebi tarifi
Kadın - Aile

Çikolatalı muhallebi tarifi nasıl yapılır? Çikolata soslu muhallebi tarifi

Puding gibi çikolata soslu muhallebi tarifi tarifi nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik çikolata soslu muhallebi tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-03-08 01:05:00 - 2022-03-08 01:14:50
Çikolatalı muhallebi tarifi nasıl yapılır? Çikolata soslu muhallebi tarifi

Çikolata soslu muhallebi tarifi

Çikolatalı muhallebi tarifi için malzemeler

  • 1 litre süt
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı kakao (koyu renkli kakao)
  • 1 yemek kaşığı bitter çikolata ezmesi
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 yemek kaşığıvanilya özütü (arzuya göre)
  • 1tatlı kaşığıtereyağı (parlaklık vermesi için)

Çikolatalı muhallebi nasıl yapılır?

Sütü derin bir tencereye aktarın. Toz şeker, kakao, un, buğday nişastası ve bitter çikolata ezmesi katıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız sütlü karışımı ocağa alın. Kısık ateşte, karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebi karışımına vanilya özütü ve tereyağı katıp blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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Makarnadan su böreği tarifi nasıl yapılır? Makarnadan yalancı su böreği tarifi
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Kadın - Aile

Makarnadan su böreği tarifi nasıl yapılır? Makarnadan yalancı su böreği tarifi

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