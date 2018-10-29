Çikolatalı kalem böreği tarifi
Börek ve çikolata ayrı ayrı çok sevilen yiyecekler. Peki ikisinin birleşimi ile nasıl bir tat olur? İşte çikolatalı kalem böreği tarifi...29 Ekim 2018 Pazartesi 21:43
MALZEMELER
1.5 su bardağı damla çikolata
4 çorba kaşığı dövülmüş fındık
2 adet yufka
KIZARTMAK İÇİN
Sıvı yağ
ÜZERİ İÇİN
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Yufkayı düz bir zemine serin ve önce enlemesine sonra boylamasına kesin. Elde ettiğiniz 4 parça yufkayı tekrar üçgen keserek 12 adet üçgen yufka çıkarın. Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve toplam 24 adet üçgen yufka elde edin. Damla çikolata ve fındığı bir kapta karıştırın. Yufkaların geniş kısmına bu karışımdan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri kızgın sıvı yağda kızartın ve ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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