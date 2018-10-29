0553 313 94 23
impression

Çikolatalı kalem böreği tarifi

Börek ve çikolata ayrı ayrı çok sevilen yiyecekler. Peki ikisinin birleşimi ile nasıl bir tat olur? İşte çikolatalı kalem böreği tarifi...

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:43
Çikolatalı kalem böreği tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı damla çikolata

4 çorba kaşığı dövülmüş fındık

2 adet yufka

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

 Pudra şekeri

YAPILIŞI

Yufkayı düz bir zemine serin ve önce enlemesine sonra boylamasına kesin. Elde ettiğiniz 4 parça yufkayı tekrar üçgen keserek 12 adet üçgen yufka çıkarın. Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve toplam 24 adet üçgen yufka elde edin. Damla çikolata ve fındığı bir kapta karıştırın. Yufkaların geniş kısmına bu karışımdan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri kızgın sıvı yağda kızartın ve ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat Valisi Yurtnaç veda etti
    1. Yozgat Valisi Yurtnaç veda etti
    2. Bursa'da çarptığı kadının yanından..
    3. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi..
    4. İran'dan 'Türkiye' açıklaması: Bu..
    5. New York borsası yükselişle başladı
    6. Avrupa borsaları arttı
    7. Mustafa Pektemek, 11'de çıktığı ilk..
    8. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı..
    9. Ev yapımı vazelin tarifi
    10. İngiltere Maliye Bakanı Hammond:..
    11. Endonezya'daki uçak kazasının..
    12. Çalımbay: Hiçbir takımdan korkmuyorum
    13. Atiker Konyaspor'da maç hazırlıkları..
    14. Brezilya'da So Paulo'nun futbolcusu..
    15. Gözleri ovuşturmanın sebep olabileceği..
    16. Ormanlı Jandarma Karakolu yeni yerine..
    17. Sağlıklı diyet nasıl olur?
    18. Yastıklardaki sarı lekeler nasıl çıkar?
    19. Dondurma kızartması
    20. İstanbul Zeytinburnu'nda pompalı..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?