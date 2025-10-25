Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Suikast girişiminin en sonuncusunun ise çikolata ve reçel gibi hediye paketlerine zehirli kimyasallar karıştırılmasıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Başkan, CNN’den Fernando del Rincón’a yaptığı açıklamada, kendisine gönderilen hediyelerde “çok yüksek yoğunluklarda” üç farklı kimyasal madde bulunduğunu söyledi ve “bu maddelerin bu seviyede bir arada bulunması pratikte imkânsız, yani hediyelerin kasıtlı olarak zehirlenmiş olduğu açık” ifadelerini kullandı.

Bu iddia, birkaç hafta önce yaşanan başka bir girişimin ardından geldi. O olayda, Noboa’nın Cañar bölgesinde bir programa giderken aracı, taş atan bir kalabalık tarafından çevrilmişti. Enerji Bakanı Ines Manzano’ya göre, daha sonra araçta kurşun izleri bulundu. Bundan birkaç gün önce de Noboa’nın aktardığına göre, başka bir grup Molotof kokteylleri ve el yapımı roketlerle aracına saldırmıştı.

Bazı eleştirmenler, kamuya açık kanıt eksikliği nedeniyle bu iddialara şüpheyle yaklaşarak, bunların Noboa hükümetine karşı artan protestoları ve hoşnutsuzluğu gölgelemek için ortaya atıldığını öne sürüyor. Ancak Noboa, CNN’e bu tehditlerin gerçek olduğunu söyledi.

Noboa şöyle dedi:

“Bu sadece sopa ve taş değildi. El yapımı roketler, Molotof kokteylleri, insanı öldürebilecek mermiler vardı... ve yukarıdan, aracın ön camına ve kaputuna taşlar atıldı.

Bu el yapımı roketlerden biri göğsünüze veya başınıza isabet etse sizi öldürürdü.”