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Çikolata kistinin teşhisi 6 -10 yıl arası..

Renk benzerliğinin ötesinde çikolatayla ilgisi yok! Ağrısı ise azap verici!

22 Kasım 2018 Perşembe 17:20
Çikolata kistinin teşhisi 6 -10 yıl arası..

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hanım çikolata kisti hastalığı, diğer adıyla endometriozis dertlisi!. Nedir bu çikolata kisti, belirtileri nelerdir?

Endometriozis, halk arasındaki yaygın ismiyle çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin rahim dışına yerleşip büyümesiyle oluşuyor. Yumurtalıklarda oluşan kistlerin iç yapısı aynen rahim dokusu gibidir. Kadındaki üreme hormonlarına karşı, aynı rahim iç dokusunun verdiği tepkiyi verir.

Her adet dönemi geldiğinde, kistin içinde kanama meydana gelir. Bu kanama içerde birikerek, zaman içinde koyu kıvamda ve kahverengi bir sıvı halini alır. Bu sıvının erimiş çikolatayı andırması yüzünden, kistler çikolata kisti olarak anılır.

Ülkemizde çoğunlukla 18 ila 45 yaş arasındaki hiç hamile kalmamış kadınları tehdit ediyor. Ağrılı ve yoğun adetler, ilişkide ağrı gibi sorunlar oluşturarak hanımları hayata küstürmekle kalmıyor, kısırlığa da sebep olabiliyor.

Teşhisi bile 6 ila 10 yıl arasında!

Öyle ki yapılan araştırmalar çikolata kisti hastalarının yüzde 30-50’sinin hamile kalmakta güçlük çektiklerini ortaya koyuyor.

Daha kötüsü, hastalığa teşhis konması 6-10 yılı bulabiliyor. Bu gecikmenin sebebi ise bazı hastalarda hiçbir belirti vermezken, bazılarında da karın ve kasık ağrısı, bağırsak problemleri gibi başka hastalıklarla ortak belirtilerinin olması.

Şu belirtilerden biri bile varsa zaman kaybetmeden bir uzman hekime başvurmalısınız.

Ağrılı ve/veya yoğun adetler

Kadınların adet zamanlarında bel ve karın bölgelerinde hissettikleri ağrı adetin ilk birkaç günüyle sınırlı olmalı. Hem ağrının uzun sürmesi, hem de kanamanın yoğun olup devam etmesi, çikolata kisti hastalığının habercisi olabiliyor.

Adet dönemi öncesindeki kasık ağrısı ve kramplar da bu hastalıkta şiddet ve süre olarak çok daha fazla olabiliyor.

Genellikle hastalığın ileri evrelerinde görülebilen hamile kalma çabası sırasında çekilen ağrı da bir başka belirtisini oluşturuyor.

Çikolata kisti hastalığı, ek olarak yumurtaya veya döle zarar vererek de hamile kalmayı engelleyebiliyor.

Bağırsaklarda değişmeler

Çikolata kistlerinin karın içi organlarda yaygın olarak görüldüğü kadınlarda dışkılamada zorlanma, aşırı ağrı hissetme, kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunları gelişebiliyor. Bu durum, adet zamanı daha da artabiliyor.

Uzun süreli ağrı

Uzun süreli kasık ağrısı oldukça sık görülen bir durum. Neredeyse her 6 hanımdan 1‘i 6 aydan uzun süren bu ağrıdan şikayetçi oluyor. Pek çok kadın ise teşhis konana kadar uzun yıllar boyunca bu ağrıyı çekiyor. Çünkü bu kasık yani pelvik ağrı pek çok sebepten kaynaklanabiliyor.

Sebebi bilinmiyor

Çikolata kisti hastalığının oluşum sebebi hala bilinmemekle birlikte pek çok teori öne sürülüyor. Yaygın bir teori, adet kanının bu dönem sırasında rahimden geçerek kadının tüplerine ve buradan karın ve kasık içine sızması.

Bu dokunun sonradan karın ve kasık boşluğunun içine doğru büyüyerek yerleştiği düşünülüyor. Bu teoriye ’geriye doğru adet görme’ denebilir. Başka teoriler de öne sürülüyor ve bu durumun sebebi hakkındaki araştırmalar devam ediyor.

Risk faktörleri neler?

Doğum yapmamış olmak,

Adet görmeye erken yaşta başlamak,

Menopoza geç yaşta girmek,

Vücutta daha yüksek östrojen oranına sahip olmak veya vücudun hayat boyu üretilen östrojene daha çok maruz kalması,

Düşük vücut kütle indeksi, yani aşırı zayıflık merakı!

Alkol tüketimi,

Çikolata kisti hastalığına sahip olan bir veya daha fazla akrabaya sahip olmak. Bunlar anne, hala/teyze veya kız kardeş olabilir

Adet kanının vücuttan normal atılım yolunu engelleyen herhangi bir durum.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:20
  1. Ağrı
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