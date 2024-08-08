Çıkış, çöküşe döndü! CHP’li Belediyeler bir bir çöküyor
Dudak uçuklatan SGK borçları ile gündeme gelen CHP’li belediyeler, borç batağına sürüklenmeye devam ediyor.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’nin kazandığı belediyelerde ‘yandaşlara koltuk kıyağı’ furyası başlarken, belediyeler şimdiden borç batağına sürüklenmeye başladı. Seçim döneminde liyakat ve şeffaflık naraları atan CHP’li başkanlar, seçimlerin hemen ardından akrabalarını belediyedeki önemli mevkilere getirmeye başladı.
Seçimlerden sonra vaatlerinden uzakta kalan CHP’li başkanlar, yönettikleri belediyeleri borç batağına sürüklemeye devam ediyor. Son olarak CHP’li Kadirli Belediyesi’nin borcu nedeniyle zabıta aracının haczedildiği açıklandı.
“Yarın itfaiye aracımız haczedilecek”
CHP’li Kadirli Belediyesi’nin zabıta aracı haczedilerek yediemine teslim edildi. Duruma ilişkin açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar “Şimdi bizim zabıta aracımız haczedildi, yarın itfaiye aracımız haczedilecek, diğer gün cenaze aracımız haczedilecek ise biz burada hizmet nasıl yapacağız?”
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