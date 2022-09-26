Cihat Yaycı'dan kritik uyarı: Mavi Vatanımızın yüzde 13'ünü kaybederiz!

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Mavi Vatan haritasının babası Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın sinsi planını bir bir deşifre etmeye devam ediyor.

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara asker yığmasına tepkiler sürerken Cihat Yaycı da konuyla ilgili TV100'de Gün Ortası programında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan, Türkiye'ye karşı tatbikat görüntüsü altında sefer hazırlığı yapıyor

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sefer hazırlığında olduğunu söyleyen Cihat Yaycı,"Eğer siz birliklerinizi ve malzemelerinizi savaş öncesi sefer bölgelerine sevk edecekseniz, bir çatışma beklentisi içerisindeyseniz, bunu tatbikat görüntüsü altında yaparsınız. Bu çok klasik." dedi.

"Mavi Vatanımızın yüzde 13'ünü kaybederiz!"

Yunanistan'ın deniz karasularını 6 milden 7 mile çıkardığı takdirde Mavi Vatan'ın yüzde 13'ünün kaybedileceğini duyuran Cihat Yaycı şu ifadelerde bulundu:

"Karasuları 6 milden 7 mile çıktığı zaman, bizim Adalar Denizi'ndeki Mavi Vatanımızın, yani balıkçılarımızın balık avlayabildiği, petrol ve doğalgaz çıkarabileceğimiz, uçak ve gemilerimizin rahatlıkla tatbikat yapabildikleri, yatlarımızın dolaşabildiği alanlarımızın yüzde 13'ü Yunan'ın karasuları oluyor. Yani biz Mavi Vatanımızın yüzde 13'ünü kaybediyoruz, sadece 1 mil artırmakla."

