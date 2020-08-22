Cihat Yaycı'dan kritik açıklama: Türkiye'nin bu filosu dünyada kimsede yok

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemileriyle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, sismik araştırma ve sondaj gemilerinin devlete ait olmasına değindi ve "Türkiye'nin çok büyük bir şansı var bu dönemde" ifadelerini kullandı.

"Yetki alanımda olduğu sürece istediğim yerde istediğim zaman istediğim şekilde sondaj yapabilirim." diyen Cihat Yaycı, "Hemen hemen hiçbir devletin böyle sismik araştırma filosu yok. Bu çok büyük bir şey. Kıymetini bilmeliyiz. " dedi.

Cihat Yaycı şu kritik ifadeleri kullandı:

"Sismik araştırma filosu devletlerin yok şirketlerin var. Onun için şirketler çıkardığınız doğal gazdan ya da petrolden onun için yüzde 50-60 pay alıyorlar. Bizim devletimiz ise ben çıkartırsam ben alırım diyor.

Normalde eğer biz kiralamış olsaydık bir sondajın maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 500 milyon dolar. Şu anda 38 milyon dolar diyorlar. "