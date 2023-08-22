Cihat Yaycı'dan Kıbrıs açıklaması: Kabul edilebilir değil! ABD'nin oyununu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde KKTC'nin yol yapımçalışmasını engelleyemeye kalkan BM Barış Gücü askerleri gerekli cevabı aldı. ABD'nin öncülüğünde KKTC'yi kınayacak tasarı da Rusya'nın vetosuyla engellendi.

Konu hakkında Emekli Tümamiral Cihat Yaycı şu açıklamalarda bulundu:

Kıbrıs'ta yeşil bölgede BM kontrolü altındaki bölgede Pile'de olanlar hakkındaki görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. BM'nin KKTC'nin egemenlik haklarında bulunan topraklarda yol yapımına karşı çıkmaları anlaşılır değildir. Pile için yapılan müdahale asla kabul edilemez. KKTC'nin haklarını yok saymaya yönelik bir girişimdir bu. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, geçmişte Güney Kıbrıs'ın yol yapım faaliyetlerine izin verdiği bilinmektedir. KKTC'nin yol yapmasını engellemek barış gücünün tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Görev alanının dışına çıkılmıştır. KKTC bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türkiye buna asla göz yummayacaktır. KKTC'nin her türlü hak arama girişimi desteklenecektir. BM'nin haksız mücadelesine Türkiye gerekli tepki vermiştir. Bunun için minnettarız. BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'yi kınayacak karar Rusya tarafından engellenmesine rağmen ABD'nin devreye girerek bir basın açıklaması yapması kabul edilebilir değildir. BM yetkililerini KKTC'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve tutumlarını değiştirmeye çalışıyoruz. BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanında topraklara müdahalesi kabul edilir değildir.



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