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Gündem Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil!
Gündem

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını değerlendiren Tümamiral Cihat Yaycı, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 19:05:00 -
Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tümamiral Cihat Yaycı, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mümkün olmadığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 2'nci güne girilirken, tüm dünya gelişmeleri yakından takip ediyor.

YouTube'da Çözüm Önerisi programında Kenan Taş'ın konuğu olan Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün değil"

Yaycı, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

NATO, NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya karşı savaşa girmesi mümkün değildir. Ama bir dedikodu çıkardılar 'NATO'ya üye olun Ukrayna' diye. Olamazdı ki, yani bu nasıl bir söylenti. Çünkü toprak işgal altında olan ya da sınır sorunu olan devletler NATO'ya alınamazlar. NATO'ya alınırlarsa ne olur? 5.madde hemen devreye girer. 5.madde nedir: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için! E alırsa NATO'nun Rusya ile savaşa girmesi gerekirdi ki hukuken böyle bir şey mümkün değil.

 

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