Cihat Yaycı'dan Bartholomeos çağrısı: Yok mu vatanını milletini seven bir savcı?

Türkiye aleyhtarı faaliyetler yürüten, Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Cihat Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Geçen sene kasım ayında Fener Rum Patriği Bahreyn'e gidiyor. Orada dinler arası bir zirve oluyor. Arkasında yazana bakın, Constantinapol ve yeni Roma'nın ekümenik patriği diye başlık attırıyor. Bu Türkiye'nin vatandaşı değil mi? Bundan niye hesap sorulmuyor. Bir röportajında Türkiye'de kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum diyor. Biden ile görüşüyor. Yunanistan devlet uçağı tahsis ediliyor. Yunan büyükelçi karşılıyor. Bu adama hesap sormaz mı devletin ilgili kurumları sen ne yapıyorsun demez mi? Der ama bu adama bir şey sorulmuyor. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Yok mu vatanını milletini seven bir savcı?