Cihat Yaycı Paşa'dan "göçmen sorunu" açıklaması!
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, TV 5 canlı yayınında konuştu.
Yaycı Paşa, Türkiye'deki göçmen sorununu değerlendirdi.
"Ortada düzensiz göç diye bir gerçeğimiz var. Fakat devletimizin jandarması, polisi, sağlık birimleri hakikaten bu konuda canla başla çalışıyor." diyen Yaycı Paşa, şunları söyledi:
Göç İdaresi Başkanlığı'nın bu konuda son dönemde çok iyi çalışmalar yaptığını ve özellikle kayıtsız sığınmacıları hemen göndermeye başladığının altını çizmemiz gerek.
Devletin ilgili tüm birimleri ellerinden geleni yapmaktadır.
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