Cihat Yaycı Paşa Fener Rum Patriği için harekete geçti!

Cihat Yaycı Paşa, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos’un görev yetki sınırları dışında hareket ettiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mavi Vatan Denizcilik Ve Global Stratejiler Derneği adına Avukat Candaş Gürol’un savcılığa sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Şüpheli Dimitris Arhondonis, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, dünya çapında kendisini “Ekümenik” olarak kabul etmekte olup, 300 milyon Ortodoksun devlet başkanı muamelesi görmektedir. Kaldı ki şüpheli, “Ekümenik Patrik” ifadesinin yanı sıra “Konstantinopol-Yeni Roma Başpiskoposu” unvanını da kullanmaktadır.

Dilekçede ayrıca, Dimitris Arhondonis’in geçmiş yıllarda yurt dışına yaptığı resmi ziyaretler ve yabancı ülkelerin devlet başkanlarıyla resmi temaları anlatıldı.

21 Aralık 2009 tarihinde Dimitris Arhondonis’in, Amerikan CBS kanalındaki ‘60 Dakika’ (60 Minutes) programında “çarmıha geriliyoruz” dediği ve CBS muhabirinin de Patrik'in bu değerlendirmesinden sonra “Çarmıha gerilmekten söz ettiniz. Siz kişisel olarak çarmıha gerildiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttiği, Arhondonis’in “Evet düşünüyorum” şeklinde cevap verdiği belirtilen dilekçede, Dimitris Arhondonis’in Ekümenik iddialarıyla Lozan Antlaşmasına meydan okuduğu kaydedildi.

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Dilekçenin devamında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Dimitris Arhondonis’i 28 Aralık 2019 tarihinde ziyaret ettiğini ve yaptığı bu ziyareti de “Fener’de, Konstantinopol’un En Kutsal Ekümenik Patriği Mr. Bartholomeos ile birlikte” ifadeleriyle paylaştığı anlatıldı.

Dilekçede, tüm bu eylemlerin, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmaya" yönelik olarak ifade edildi.

Suç duyurusunda, şüpheli olarak isimleri geçen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos ile Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma başlatılarak ifadelerinin alınması ve haklarında iddianame hazırlanarak dava açılması talep edildi.