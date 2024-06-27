Cihat Yaycı Paşa, büyük tehlikeyi Akit’e anlattı! Savaş Türkiye sınırına dayanacak!

Son gelişmeler, bölgede savaşın yayılacağını gösterirken, daha önce Akit’e İsrail’in PKK/YPG ile birleşerek Türkiye sınırına dayanacağı açıklamasında bulunan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) Başkanı, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, önlem alınmaması halinde savaşın Türkiye sınırına varacağını söyledi.

Siyonizm’in önündeki en büyük engel Türkiye’dir

“Gazze’de yakılan kıvılcım, Ortadoğu’da ateş topuna evrilecek ve Türkiye’ye yuvarlanacak’ demiştim. Maalesef analiz ve öngörülerimiz doğru çıktı” diyen Müstafi Tümamiral Yaycı, şunları söyledi: “7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı büyük soykırım ve katliam sürecinin ardından İsrail’in yayılmacı emelleri ve Ortadoğu üzerindeki planları tekrar gün yüzüne çıkmıştır. İlk günden bu yana ‘BOP’ değil ‘BİP’ yani Büyük İsrail Projesi’nin sahnede olduğunu ve Türkiye’nin 22 ilinin de bu planın ana hedefinde olduğunu belirtmekteyim. 22 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Bursa’dan daha küçük olan Siyonist İsrail, bugüne kadar Filistin’in yüzde 85’ini yutmuş ve bu yayılmacılığı büyük bir tarihsel plan çerçevesinde ilerletmektedir. Unutulmamalıdır ki; Sevr Antlaşması imzalanınca büyük İsrail’in önü açılmıştır. Türk milleti, İstiklal Harbi mücadelesini yaparak o haritayı çöpe atmıştır. Dolayısıyla, Siyonizm’in önündeki en büyük engel Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı, mevcut sınırlarıdır. Siyonizm ne demek? Siyon dağına ulaşmak, orayı alma felsefesi. Yani büyük İsrail felsefesi. Büyük İsrail’in vadedilmiş toprakları bizim 22 tane vilayetimizi kapsıyor. Türkiye’ye kimsenin gücü yetmez. Ama tahrif edilmiş Tevrat’a zamanında eklenen, siyonist rejimin de hedef olarak koyduğu böyle bir hayalleri vardır. Malum ‘Arzı Mevud yani Vadedilmiş Topraklar’ Nil Nehri ile Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklar yani ‘Verimli Hilal’ denilen alandır. Bu hedef ülkenin kuzeyinde 3 devlet vardır; Irak, Suriye ve Türkiye. Irak ve Suriye iç çatışmalarla parçalanmış ve Büyük İsrail’e hazır hale getirilmiştir. Şimdi hem YPG-PKK hem de Yunanistan eliyle Türkiye de Irak ve Suriye’nin konumuna getirilmek isteniyor”

Türkiye etrafında ateş çemberi yoğunlaştı

Yaycı Paşa şöyle devam etti: “İsrail’in Gazze işgaliyle birlikte Türkiye’nin alındığı ateş çemberi daha da yoğunlaştı ve sıkılaştırıldı. Türkiye için tehlike şudur: PKK/YPG’nin kuzeyden güneye inerek, İsrail’in de ABD kontrolündeki bölgeye ulaşması durumunda İsrail ve PKK/YPG birleşir ve böyle bir durumda da İsrail Türkiye’ye komşu olur. Bu nedenle İsrail, Gazze’de daha fazla enerji kaybetmeden Lübnan’a yönelik genişlemeyi ve Suriye’de YPG-PKK ile buluşmayı amaçlamaktadır. 150 binden fazla militanı bulunan bu terörist yapı maalesef gözümüzün önünde, ABD, Rusya, İsrail ve İran desteği ile devletleştiriliyor! Bu topraklar İsrail’e hazır hale getiriliyor. Peki Türkiye ne yapmalı? Suriye’deki terör odaklarını tamamen yok etmek için kara harekâtı yapmak zaruri görünmektedir. Türkiye ulusal güvenliğinin bu derece tehdit altında bırakılmasına daha fazla tahammül edemez. Irak’a yönelik kara harekatına entegre bir Suriye harekatı yapılmalıdır.”