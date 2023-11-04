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Gündem Cihat Yaycı Paşa açıkladı: FETÖMETRE’ye 81. madde
Gündem

Cihat Yaycı Paşa açıkladı: FETÖMETRE’ye 81. madde

Yeniakit Publisher
2023-11-04 01:08:00 -

Eski Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Filistinlileri, Türkiye’ye getirelim diyenler, kripto FETÖ’cülerdir, Siyonistlerdir.” şeklinde konuştu.

Eski Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstiklal Gazetesi Youtube Kanalında Gazeteci Arzu Erdoğral’ın sorularını yanıtladı.

Yaycı, “Filistinlileri, Türkiye’ye getirelim diyenler, kripto FETÖ’cülerdir, Siyonistlerdir. Bunu FETÖMETRE’ye son madde olarak ekliyorum.” dedi.

“Ölün ama vatanınızı terk etmeyin”

Doç. Dr. Yaycı, Filistinlilere de çağrı yaparak “Canınız pahasına ölün ama vatanınızı düşmanınıza terk etmeyin” ifadelerini kullandı.

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