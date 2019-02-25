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Cihan Talay kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Cihan Talay

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Cihan Talay'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cihan Talay kimdir? Cihan Talay kaç yaşında? Cihan Talay nereli?

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
Cihan Talay kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Cihan Talay

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Cihan Talay'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cihan Talay kimdir? Cihan Talay kaç yaşında? Cihan Talay nereli?

Cihan Talay kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cihan Talay, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

24.12.1984 İstanbul Eminönü esnaf hastanesi doğumluyum.. Anne tarafı Çankırı Baba tarafı Kırklareli, soran olursa Baba tarafını söylüyorum alışveriş yaptığım kişi Anne taraflıysa orayı söylediğim de oluyor,. Zeytinburnu'n da oturuyorum. Son 3 senedir Yılmaz Erdoğan'la çalışıyorum Babam işportacı Annem emekli ev hanımı (artık evi temizlemiyor kız kardeşim de kalıyor, ben ve kız kardeşim evlendikten sonra yemekte yapmamaya yemin etti) BKM ekolünü bana öğretildiği gibi gelecek nesillere aktarmak gibi bir niyetim var.. Hayal kurmama izin verdikleri bir yerde çalışmaktan mutluyum.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
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