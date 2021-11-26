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Kadın - Aile Çiğköfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Çiğköfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Her sokakta mutlaka çiğ köfteci var ancak bu tarifi bir de evinizde denemenizi tavsiye ederiz.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:59:00 - 2021-11-26 11:04:18
Çiğköfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Çiğ köfte, Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden birisidir.

Çiğ Köfte malzemeler:

  • 2,5 su bardağı ince bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 adet limon suyu 

Yapılışı

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim. Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım. Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim. Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım. Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.

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