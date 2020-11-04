  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak
Aktüel

Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İlk etapta 246 bin 649 üreticimizin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini saat 18.00'den itibaren yapacağız" - "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:33:08 -
Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk etapta 246 bin 649 üreticinin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren yapacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılı temmuz-ağustos aylarına ilişkin çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceklerini daha önce kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından o aya ait desteği de ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "TMO vadeli arpa satışı yapacak"

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışına başlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda TMO, yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyor. Kasım ayında 100 bin ton arpa, tonu 1425 liradan satılacak. Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilogram, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak."

TMO'nun yaptığı stok planlamasıyla tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pakdemirli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku bulunduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı
Dünya

Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son saldırılarda ağır kayıplar veren Ermeniler geri çekildi.
Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim
Gündem

Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim "sarı örtünün" sırrını açıkladı

Dr. Sarper Yılmaz, depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün sırrını açıkladı.
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay