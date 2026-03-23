Çığ düştü, Şırnak-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı

Şırnak-Hakkari kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bölgenin stratejik geçiş noktalarından biri olan Suvari Kodra Geçidi'nin kapanmasıyla birlikte Şırnak ile Hakkari arasındaki ulaşım durdu.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası dağlık alandan kopan kar kütlesi kara yoluna sürüklendi. Büyük bir gürültüyle düşen çığ, Şırnak-Hakkari kara yolunu tamamen kapattı. Bölgenin stratejik geçiş noktalarından biri olan Suvari Kodra Geçidi'nin kapanmasıyla birlikte Şırnak ile Hakkari arasındaki ulaşım aksadı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtilirken, bölgede çığ riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, güvenlik güçleri de bölgede önlem alarak, muhtemel risklere karşı geçişleri kontrollü şekilde durdurdu. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

