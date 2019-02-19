Çiğ börek tarifi
Çocuklarınızla birlikte severek yiyeceğiniz incecik hamur ve kıymadan oluşan bu lezzeti yapmak için haydi mutfağa...19 Şubat 2019 Salı 23:43
MALZEMELER:
2 bardak un
Bir bardak sıvıyağ
Bir bardak su
Tuz
İÇ HARCI İÇİN:
250 gram kıyma
Bir adet soğan
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
NASIL YAPILIR?
Hamur malzemelerini bir kabın içinde iyice yoğurun.
Daha sonra hamuru dinlenmeye bırakın.
Bu sırada soğanları ince ince doğrayın, kıyma ve baharatlarla pişirin.
Dinlenen hamurdan küçük parçalar kopararak ince bir şekilde açın.
Açılan hamurun içine kıymalı harcı koyun ve hamuru ay şeklide kapatın.
Hamurları çok kızgın ve bol yağın içinde kızartın.
Kızaran hamurları servis tabağına alın.
Afiyet olsun.
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