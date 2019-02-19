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Çiğ börek tarifi

Çocuklarınızla birlikte severek yiyeceğiniz incecik hamur ve kıymadan oluşan bu lezzeti yapmak için haydi mutfağa...

19 Şubat 2019 Salı 23:43
Çiğ börek tarifi

MALZEMELER:

2 bardak un

Bir bardak sıvıyağ

Bir bardak su

Tuz

İÇ HARCI İÇİN:

250 gram kıyma

Bir adet soğan

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

NASIL YAPILIR?

Hamur malzemelerini bir kabın içinde iyice yoğurun.

Daha sonra hamuru dinlenmeye bırakın.

Bu sırada soğanları ince ince doğrayın, kıyma ve baharatlarla pişirin.

Dinlenen hamurdan küçük parçalar kopararak ince bir şekilde açın.

Açılan hamurun içine kıymalı harcı koyun ve hamuru ay şeklide kapatın.

Hamurları çok kızgın ve bol yağın içinde kızartın.

Kızaran hamurları servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:43
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