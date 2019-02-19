Çiğ börek tarifi Çocuklarınızla birlikte severek yiyeceğiniz incecik hamur ve kıymadan oluşan bu lezzeti yapmak için haydi mutfağa...

MALZEMELER: 2 bardak un Bir bardak sıvıyağ Bir bardak su Tuz İÇ HARCI İÇİN: 250 gram kıyma Bir adet soğan Bir tutam tuz Bir tutam karabiber NASIL YAPILIR? Hamur malzemelerini bir kabın içinde iyice yoğurun. Daha sonra hamuru dinlenmeye bırakın. Bu sırada soğanları ince ince doğrayın, kıyma ve baharatlarla pişirin. Dinlenen hamurdan küçük parçalar kopararak ince bir şekilde açın. Açılan hamurun içine kıymalı harcı koyun ve hamuru ay şeklide kapatın. Hamurları çok kızgın ve bol yağın içinde kızartın. Kızaran hamurları servis tabağına alın. Afiyet olsun.

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