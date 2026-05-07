Çığ altından 126 gün sonra çıkartılan çobanla ilgili şok eden detay! Ekipleri ağlattı!

Gündem

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Artvin'de 126 gün sonra cansız bedeni çığ altından çıkarılan Bülent Gezer'in ellerine geçirdiği çoraplar ve avucundaki tek bisküviyle bulunması arama kurtarma ekiplerini duygulandırdı.

31 Aralık 2025 tarihinde Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar, çığ riskinin azalmasıyla yeniden başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun arama faaliyetleri sonucunda Gezer'in cansız bedenine 126 gün sonra önceki gün ulaşılmıştı. Gezer'in bulunduğu andaki durumu ise ekiplerin dikkatini çekti. Çobanın çığa yakalandığı sırada yola çıktığı haliyle bulunduğu, belinde ekmek poşeti olduğu, ellerine soğuktan korunmak amacıyla çorap geçirdiği ve cebinde bisküvi bulunduğu öğrenildi. Gezer'in bir avucunda ise tek bir bisküvi olduğu görüldü. Uzun süre kar altında kalmasına rağmen Gezer'in vücut bütünlüğünün büyük ölçüde korunmuş olması ekipler arasında şaşkınlık oluşturdu.

 

+90 (553) 313 94 23