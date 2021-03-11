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Ekonomi Çiftçiye mazot, gübre desteği ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Çiftçiye mazot, gübre desteği ne zaman ödenecek?

Çiftçi destek ödemeleri 2021: Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, fiyatlar ne kadar oldu? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi tarım destek ödemeleriyle ilgili resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Peki, Çiftçiye mazot, gübre desteği ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:57:00 -
Çiftçiye mazot, gübre desteği ne zaman ödenecek?

Çiftçiye mazot gübre desteği ödemeleri 26 Şubat'ta başlamıştı. Pekdemirli ödemelerin T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yatırıldığını hatırlattı. Peki, Peki, 2021 çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı?

Çiftçiye mazot, gübre desteği ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Kimlik numarasına göre gerçekleştirilen mazot gübre desteği ödemeleri devam ediyor. TC numarasının son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacak.

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık destek hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart tarihinde yapmaya başladı.

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödeniyor. Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.

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