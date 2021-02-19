Çiftçi desteği Kabine toplantısı sonrası gündem oldu. Çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan destek için ödeme tarihi belli oldu. Çiftçiye destek müjdesi geldi. Çiftçilere gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteği 2021 ne zaman ödenecek?

Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjdeli haberleri duyurdu Başkan Erdoğan konu ile ilgili, ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteği ne kadar?

Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.