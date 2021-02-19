  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan'ın gözü korktu! Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?

Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler

Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 vekile soğuk duş

Metresi Sıla'yı darp etmişti! Ahmet Kural'a kötü haber

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist tutuklandı

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı
Ekonomi Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Gübre ve mazot desteği ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Bu destekten yararlanacak vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Peki, Çiftçiye mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 22:07:00 -
Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Çiftçi desteği Kabine toplantısı sonrası gündem oldu. Çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan destek için ödeme tarihi belli oldu. Çiftçiye destek müjdesi geldi. Çiftçilere gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteği 2021 ne zaman ödenecek?

Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjdeli haberleri duyurdu Başkan Erdoğan konu ile ilgili, ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteği ne kadar?

Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak
Ekonomi

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Türk lirasının doları ezmeye devam ettiği şu günlerde, Fransız bankası Societe Generale, yayımladığı 'Türkiye' raporunda dolar/TL'nin yıl so..
Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler
Dünya

Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler

Araştırmacı Çağatay Balcı, bölgede sıkışan terör örgütü PKK'nın İran ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Balcı, İran'ın Türkiye ile işbirl..
Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı
Dünya

Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı

Rusya'ya ait savaş uçakları terör örgütü DAEŞ'e yönelik saldırı düzenledi. Rus uçaklarının sabah saatlerinden bu yana 100'den fazla saldırı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay