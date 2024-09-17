  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Yerel Çiftçinin kahverengi kokarca derdi bitmiyor!
Yerel

Çiftçinin kahverengi kokarca derdi bitmiyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:34:00 -
Çiftçinin kahverengi kokarca derdi bitmiyor!

Bu sene çiftçiye dert olan kahverengi kokarca derdi bitmiyor. Kahverengi kokarcadan dolayışa fındıkta yaşanan verim düşüklüğünün üretici ve tüccarı mağdur ettiğini söyledi.

AK Parti Rize milletvekili Av. Harun Mertoğlu ve beraberindekiler, Çarşamba Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ÇTB Meclis Başkanı Toraman, kahverengi kokarca tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, yaşanan verim düşüklüğünün üretici ve tüccarı mağdur ettiğini vurguladı.


Çarşamba Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette 2024 yılında Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan kokarca zararlısının tarım ürünlerine verdiği zararın boyutu masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Mertoğlu ve beraberindekileri ağırlayan Meclis Başkanı Toraman, tarım ürünlerinde yaşanan büyük zararın fındık merkezli olduğunu, bu zararın büyümesinin Karadeniz için kötü sonuçlar doğuracağını söyledi. Çarşamba’da fındık alım satımında yaşanan sıkıntıların getirisi olarak fiyat dengesizliği ve düşük fiyat sorununu da kaydeden Toraman, ilçenin en büyük geçim kaynağı olan fındığın hak ettiği değerin çok altında kaldığını belirterek üretici ve tüccarın tedirgin olduğunu söyledi. Toraman, “Bu atmosferde alım-satımı gerçekleşen fındık, üretici ve tüccarı memnun etmediği kadar sanayiciyi de memnun etmeyecektir ve dolayısıyla Türk fındığının ticareti noktasında tatmin edici bir dolar getirisi sağlanmayacaktır” dedi.


Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık, Mehmet Arslan, Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti.

Kestane ağaçlarına öyle bir böcek dadandı ki… Karadeniz kokarca kokmaya başladı
Kestane ağaçlarına öyle bir böcek dadandı ki… Karadeniz kokarca kokmaya başladı

Gündem

Kestane ağaçlarına öyle bir böcek dadandı ki… Karadeniz kokarca kokmaya başladı

Tarım ürünlerinde kokarca paniği
Tarım ürünlerinde kokarca paniği

Tarım

Tarım ürünlerinde kokarca paniği

Fındık tüccarına kokarca oyunu!
Fındık tüccarına kokarca oyunu!

Yerel

Fındık tüccarına kokarca oyunu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23