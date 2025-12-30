Çiftçilerin tepkisi büyüyor! Milletvekili ofislerinin önü portakal ve gübreyle doldu

Yunanistan’da destek ödemelerinin yapılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle ay başından bu yana eylemlerini sürdüren çiftçiler, protestolarını sertleştirdi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Tırhala ve Agrinio kentlerinde çiftçiler, destek ödemelerinin yapılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle ay başında başlattığı eylemlerini sürdürüyor.

Yeniden yollara dönmeyi planlıyorlar

Çiftçiler, iktidar partisi Yeni Demokrasi milletvekillerinin ofislerinin önüne portakal, saman ve gübre bıraktı. Noel tatili süresince yol kapatma eylemlerini sürdüren çiftçiler, yılbaşında yol kapama eylemlerini gevşeterek, yeni yılda yeniden yollara dönmeyi planlıyor.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden eylemler kapsamında çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları, havalimanları ve sınır kapılarını traktörleriyle kapatıyor.

Çiftçiler, yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve üretim maliyetlerini düşürecek önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.