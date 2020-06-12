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Aktüel

Çiftçilerin ekinlerini dolu vurdu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, ekinlere büyük hasar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:29:20 -
Çiftçilerin ekinlerini dolu vurdu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, ekinlere büyük hasar verdi.


Öğleden sonra başlayan dolu yağışı, ilçe merkezinde ve ekili alanlarda etkili oldu. Yağışlar nedeniyle ilçe merkezinin bazı yerlerinde su baskınları meydana gelirken, en büyük hasar tarım arazilerinde oldu. Aşırı yağışlar sonrasında tarlalar göle dönerken, yetkililer yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

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