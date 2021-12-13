Çiftçilere yüzde 70 hibeli naylon desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şiddetli rüzgâr ve yağış nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği verileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada kent genelinde 6 ilçede 146 üreticiye ait 78 bin 277 metrekare alandan oluşan 250 seranın hasar gördüğü kaydedildi. En çok hasarın Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşandığı aktarıldı. Hasar tespit tutanağı düzenlenen üreticilere sera naylonu dağıtımına başlandığı belirtildi.