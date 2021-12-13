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Ekonomi Çiftçilere yüzde 70 hibeli naylon desteği
Ekonomi

Çiftçilere yüzde 70 hibeli naylon desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şiddetli rüzgâr ve yağış nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği verileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:27:00 -
Çiftçilere yüzde 70 hibeli naylon desteği

Belediyeden yapılan açıklamada kent genelinde 6 ilçede 146 üreticiye ait 78 bin 277 metrekare alandan oluşan 250 seranın hasar gördüğü kaydedildi. En çok hasarın Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşandığı aktarıldı. Hasar tespit tutanağı düzenlenen üreticilere sera naylonu dağıtımına başlandığı belirtildi.

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