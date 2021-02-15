Çiftçilere yem bitkileri desteği ne zaman?

2021 yem bitkileri desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Söz konusu destek ödemelerini Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak yapmaktadır. Destek ödemlerinden geçtiğimiz sene çiftçilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapılmıştı. Yeni yıla girilmesiyle beraber bu yıl yapılacak ödemelerin ne kadar olduğu ve ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

10 dekar tek yıllık yem bitkisi eden bir çiftçimize 600 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. 10 dönüme ekim yapan üreticimiz ise 400 TL destekleme ödemesi alacaktır.

Hububat desteği kapsamında 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapılmaya başlandı.

Bakan Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı olsun mesajını iletti.