Çiftçilere destek ödemesi var mı? Çiftçiye hangi destek ödemesi yapılacak?

Kimler çiftçi destek ödemesinden yararlanacak? 2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladğı destek ödemelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Çiftçi destekleri nasıl alınır?

Tarımsal destekleme başvurusunda bulunmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kay olmak gerekiyor. Daha sonra tarımsal destek isteğinizle ilgili bir dilekçe yazmalı ve dilekçeyi Tarım İl / İlçe Müdürlükleri’ne teslim etmeniz gerekiyor. Müdürlükçe yapılan inceleme nihayetinde başvurunuz onaylanırsa tarımsal destek ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz.

Tarımsal destekleme alabilmek için gerekli bazı şartlar:

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.