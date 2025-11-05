Çiftçi şaşkına döndü! 500 kilometre uzaktan ceza geldi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki çiftçi Yaşar Çömez, 2022 yılında tarla işleri için aldığı şarjlı üç tekerlekli motosikletine farklı şehirlerden gelen trafik cezalarıyla neye uğradığını şaşırdı.

“Ceza küçücük şarjlı motosikletime geldi”

Düziçi'nin Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki çiftçi Yaşar Çömez, 2022 yılında tarla işlerinde kullanmak üzere satın aldığı şarjlı, üç tekerlekli motosikletine farklı şehirlerden gelen trafik cezalarıyla adeta hayatının şokunu yaşadı. Kendisine Adana, Mersin ve Niğde otobanında kesilmiş toplam 14 bin Türk lirası tutarında 6 trafik cezası tebligatıyla karşılaşan Çömez, bugüne kadar şarjlı motosikletiyle hiç şehir dışına çıkmadığını belirti. Kendisine gelen cezalarla yaşadığı bölge arasında en az 500 kilometre fark olduğunu söyleyen Yaşar Çömez, "Minibüsüm, otomobilim ve motosikletim var onlara gelmeyen ceza küçücük şarjlı motosikletime geldi" dedi.

"Ceza yediğim yerlerle aramda 500-bin kilometre var"

Farklı şehirlerden toplam 14 bin TL tutarında kesilen cezaları görünce büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren Yaşar Çömez, "Ben çocuklarım okula gitsin diye tarlaya giderim diye 3 tekerli şarjlı motor aldım 2022 tarihinde şu anda bana gelen ceza 14 bin lira ben 5 defa Mersin'de, Adana'da, Bahçe'de ve Niğde'de 5 defa otoyola çıktım görülüyor. Oturduğum bölgeyle bu bölgeler arasında 500 ile bin kilometre fark var. Bu şarjlı motosikletle otobana çıkıp gidilir mi muayene yok bunda sigorta yok ben bununla tarlamda ürettiğim ürünlerimi çarşıya pazara götürüp satıyorum geri geliyorum" diye konuştu.

"Ceza benim küçücük motorumu mu buldu"

Cezaların iptali için itirazda bulunduğunu söyleyen Çömez, "Ben bununla Bahçe, Mersin, Adana ve Niğde'ye nasıl gidip bu şarjlı motor otobana çıkar mı bu şarjlı benzinli gazlı değil. Hadi minibüs, taksi veya tır olsa gidilir. Ama ben bu şarjlı motosikletle otobanda ne işim var. Gittiğim yerlerin en az mesafesi 500 kilometre nasıl gidilir. Benim minibüsüm var motosikletim var çocukların arabası var bu koca koca arabalara gelmeyen ceza benim küçücük motorumu mu buldu" dedi.