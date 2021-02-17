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Ekonomi Çiftçi destek ödemeleri hesaplara ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Çiftçi destek ödemeleri hesaplara ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı çiftçiler tarafından araştırılıyordu. Kabine Toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Çiftçi destek ödemeleri hesaplara ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:59:00 -
Çiftçi destek ödemeleri hesaplara ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 nilyon liralık tarım destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Çiftçi destek ödemeleri yükseldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz."

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