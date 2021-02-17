Çiftçi destek ödemeleri hesaplara ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 nilyon liralık tarım destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Çiftçi destek ödemeleri yükseldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz."