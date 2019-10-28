Uygulaması çok kolay ve pratik olan çift taraflı bantlar, çift yüzeyi güçlü yapışkan özelliğe sahip ürünlerdir. Duvarda, mobilyalarda ya da fayans üzerinde iki yüzeyi birbirine tutturmak için kullanılır ve farklı çeşitleri bulunur. Çift taraflı bantları yapıştıktan sonra bulunduğu yerden çıkarmak veya kalan izini çıkarmak zor olabilir. Peki, Çift taraflı bant izi nasıl çıkarılır?

Çift taraflı bant izi nasıl çıkarılır?

-Sıcak su ile çıkarma yöntemi en basit ve en etkili yöntemdir. Hiçbir şekilde maliyeti yoktur. Yapacağınız şey ise birkaç damla sıcak suyu çift taraflı bandın oraya sürün ve bir bez yardımıyla o bölgeyi temizleyin.

– Isıtarak çıkarma yöntemi; yapışkan maddeler ısı alarak yapışkan özelliklerini kaybederler bu yüzden çift taraflı bandınızı ısıtarak çıkartmanızı da öneririz.

-Selülozik tiner ile çıkartma yönteminde özellikle selülozik tiner kullanmanız gerekmektedir çünkü diğer tinerler iz yapmaktadırlar.

-Son olarakta aseton yöntemi, en güçlü çıkarıcı diyebiliriz çünkü gerçekten bantları en iyi çıkaran yöntem diyebiliriz.