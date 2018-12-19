Çiçeklerinizi tarçın korusun, güzelleştirsin

Toz tarçın veya suya katılmış tarçın, saksı çiçekleriniz için besleyici ve koruyucu görevi yapar. Solan, boynunu büken çiçekleriniz, kendine gelir. Böcekler ve karıncalar tarçın kokusundan hoşlanmaz. Bitkilerinizi karıncalar ya da minik böcekler sarıyorsa saksının dibine toz tarçın serpiştirerek onları uzaklaştırabilir hatta yalnızca çubuk tarçın koyarak da aynı etkiyi yakalayabilirsiniz.

Ancak çubuk tarçınları ya da çok miktardaki toz tarçını bunun için kullanmak istemezseniz şu yöntemi de deneyebilirsiniz: Bir sprey şişesinin içine 1 su bardağı kadar su koyun, üzerine 1 çay kaşığı toz tarçın ve 10 damla tarçın yağı ilave edin ve güzelce karıştırın. Ardından bu karışımı saksının dibine, toprağın üzerine gelecek şekilde püskürtün. Tarçın kokusu her yere yayıldığında böcek ve karıncaların bir daha bitkinize uğramadığını göreceksiniz.