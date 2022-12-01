Çiçek isimleri: En güzel çiçek çeşitleri ve isimleri! Ev çiçek çeşitleri: Ucuz canlı ev çiçekleri, saksı çiçek isimleri, türleri

Dünya üzerinde 2 milyondan fazla bulunduğu tahmin edilen doğa harikası çiçekler genellikle hoş kokulu ve renklidir. Görüntüsü ve zarif halleri ile insana huzur veren çiçekler evde ofiste veya bahçelerde yetiştirilebilir. Oldukça fazla çeşidi bulunur ve hep merak konusu olmuştur. En bilinen çiçek isimleri ve çeşitleri ile ilgi detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Çiçekler canlı ve cansızken çevrenin organik yapısına katkıda bulunurlar. Çiçekleri Dünyadaki en önemli üreticiler olarak tanımlayabiliriz. Ürettikleri basit şeker neredeyse tüm böcekleri besleyen türdendir.bazı çiçek türlerinden beslenen böceklerde vardır. Çiçek o kadar çok tercih ediliyor ki uluslararası çiçek gönderimi bile var.

Güneşi ve sıcaklığı seven çiçeklerin yanı sıra serin ve gölgeli havaları seven çiçekler de vardır. Kışın evinizi renklendirecek çiçek orkide: Orkide, zayıf ve uzun boyuyla evimizi renklendiren harika çiçeklerden biridir.

Orkide

Orkide, zayıf ve uzun boyuyla evimizi renklendiren harika çiçeklerden biridir. Çoğu evde sıklıkla yer alan bu bitki, kış ayları için de oldukça uygundur. Boyları 1 metreye kadar uzanabilir. Bitki serin ortamları çok sever. Eğer toprağın tamamen kurumasını beklemeden su verirseniz, uzun ömürlü olacaktır. Özellikle sabahları sulamanız daha idealdir. Sağlıklı bir büyüme sağlamak istiyorsanız, dolaylı ışık aldığına dikkat etmelisiniz.

Sümbül

Kokusu ve görüntüsüyle insanı büyüleyen kış aylarının harikalarından biri de sümbüldür. Sümbül geçirgen toprağı sever. Serin ve dolaylı ışık alan ortamlarda yaşaması uygundur. Bakıma ve ilgiye düşkün bir bitki olan sümbül, düzenli bir sulama ister. Arada yapılması gerekenlerden biri de yaprak temizliğidir. Bu şekilde uzun ömürlü olabilir.

Kasımpatı

Kasımpatı en soğuk havalara bile dayanabilir. Bu özelliği sayesinde özellikle dış mekanlarınızda bakabilmeniz son derece uygundur. Mor, beyaz, sarı ve kırmızı gibi renkleri vardır. Dayanıklı bir bitki olan kasımpatı, sık sık sulanmalıdır. Ayrıca dilediğiniz her mevsimde tohumlarını ekebilmeniz mümkündür.

Fransa Nantes Çiçek Komitesi, EXPO 2023'ün yapılacağı Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023'te Fransa'yı temsil edecek Nantes Çiçek Komitesinin yetkilileri kente geldi. Vatandaşlar bu nedenle en güzel çiçekler neler merak etti. İşte tüm merak edilen soruların cevapları...

Doğum gününde hangi çiçek gönderilir?

Sevdiklerinizin doğum günü için tercih edebileceğiniz çiçek türleri; orkide, vazoda çiçek, taze çiçek, sukulent, bonsai, saksı çiçekleri ve premium aranjman çiçek buketleridir. Özellikle doğum günü için değerlendirebileceğiniz bu çiçek türleri, sevdiklerinizi özel hissettirir.

Saksı çiçek isimleri

Orkide.

Barış Çiçeği.

Sukulent.

Para Çiçeği (Pilea)

Aşk Merdiveni.

Antoryum.

Kaktüs.

Yuka (Yucca)

Salon çiçek çeşitleri

Salon çiçeklerinin adı nedir?

Yaz, kış fark etmeden yaşayabilen salon bitkileri her mevsim rahatlıkla bakılabilecek bitkiler arasındadır.

Salon Çiçekleri ve İsimleri Nelerdir?

Salon Sarmaşığı

Antoryum.

Telgraf Çiçeği.

Zeze Bitkisi.

Fil Kulağı Çiçeği.

Barış Çiçeği.

Orkide.

Yeşil yapraklı ev çiçekleri isimleri

Ev Saksı Bitkileri Yeşil Yapraklı Ev Çiçekleri İsimleri

Ev saksı bitkileri – Misyoner Çiçeği (Ufo Bitkisi)

Ev Saksı Bitkileri – Yeşim bitkileri (Crassula ovata)

Ev Saksı Bitkileri – Oxalis triangularis.

Tavşan kulağı kaktüsü

Ev Saksı Bitkileri – Aloe vera.

Şans bambusu, Dracaena sanderiana.

Dragon ağacı bitkisi.

Deve tabanı

En çok satan çiçekler - Çiçek Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Gül (Rosa) İkiçenekliler sınıfının, Rosales takımının, Gülgiller familyasından bir bitkidir.

Lale (Tulipa)

Karanfil (Dianthus caryophyllus)

Zambak (Liliaceae)

Krizantem (Kasımpatı), (Chrysanthemum indicum)

Nergis (Narcissus pseudonarcissus)

Sümbül (Hyacinth)

Nilüfer (Lotus)

Evde yetiştirilen saksı çiçekleri nelerdir?

Ev içinde saksıda yetiştirilebilecek çok sayıda bitki vardır. Barış, Flamingo, Atatürk, Ebegümeci, Yasemin, Sardunya çiçekleri ve Afrika Menekşeleri; en çok yetiştirilen ev bitkilerinden sadece birkaçı... Bunların yanında Antorium, Orkide, Deve tabanı, Kaktüs gibi bitkilere de ev içinde yer verebilirsiniz.

Çiçek Bakımı Nasıl Yapılır?

Çiçek bakımı yapılırken, bitkiye sevgi göstermek en önemli koşuldur. Bununla beraber çiçekler, onlarla konuşulduğunu, müzik dinletildiğini ve yapraklarının sevildiği hissettirilirse daha hızlı bir şekilde büyürler.

Çiçekler, çevrelerinde devam eden sürekli bir hayat olmasını severler ve buna tepki verirler. Günün stresini ve yorgunluğunu konuşup atmak, çiçeğe karşı övgülerin belirtilmesi gibi durumlar, çiçeğin daha sağlıklı yetişmesine olana tanır. Bunun dışında çiçeklerin özelliklerine göre sulama yapmak, güneş ışığı alan bir yere koymak, saksı değişiminin düzenli aralıklarla yapılması gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Sulama: Su oldukça önemli bir sıvıdır. Her canlı için bu, değişmez bir olgudur. İnsanlar için su gereksinimi fiziksel özelliklere göre değişir. Çiçekler için de aynı şeyi belirtmek önemli olacaktır. Buna örnek vermek gerekirse; kaktüslerin su gereksinimi ay içinde bir veya iki defadır. Sulama; çiçek bakımının en mühim aşamasıdır. Çiçeğe sürekli şekilde su vermek, çiçeğin doğru ve sağlıklı gelişmesi açısından önemlidir. Çiçeğin su gereksinimine göre takvim oluşturarak, her zaman belli günlerde sulama yapılmalıdır. Sulama yapılmadan önce mutlaka olarak toprağın ıslaklığı ölçülerek taban bölümü delik saksıların kullanılması gerekir. Suyun fazla bölümü bu deliklerden akarak sulama işleminin 20 dakika sonrasında saksının tabanında biriken su dökülmelidir.

Çiçek İsimleri

Açelya

Ağlayan Gelin

Akasya Çiçeği

Amerikan Hanımeli

Aslanağzı

Ateş Çiçeği

Ayı Pençesi

Azelya

Ballıbaba

Begonvil

Begonya

Benefşe

Biberiye

Boru Çiçeği

Boya Çiçeği

Buhurumeryem

Cemali Güzel

Ciğerci Sığırı

Civan Perçemi

Çadır Çiçeği

Çadır Perçemi

Çakal Nergisi

Çalba

Çan Çiçeği

Çarkıfelek

Çıngırak Otu

Çiğdem

Çingülü

Çoban Yastığı

Çuha Çiçeği

Dağ Çayı

Dağ Sümbülü

Defne

Deligül

Devedikeni

Devetabanı

Dönbaba

Ebegümeci

Eğreltiotu

Elma Çiçeği

Erguvan

Erik

Çiçeği

Eşek Dikeni

Eşek Lâlesi

Fesleğen

Fındık Çiçeği

Fırıldık Çiçeği

Frezya

Firuze Çiçeği

Fulya

Galhatmi

Gardenya

Gâvur Gülü

Gecesefası

Gelincik

Gelinelçiçeği

Geven

Glayör

Guğu Çiçeği

Gül

Güldefne

Gülgoncası

Gülibrişim

Gündöndü

Günebakan

Günüş Gülü

Hanım Düğmesi

Hanım Sallandı

Hanımeli

Haseki Küpesi

Haşhaş Çiçeği

Hatmi

Helyotrop

Hercai Menekşe

Hezaren

Horoz İbiği

Hüsnüyusuf

Ihlamur

Itır Çiçeği

İnci Çiçeği

İris

İtrişahi

Kadife Çiçeği

Kahkaha Çiçeği

Kaktüs

Kamelya

Kan Damlası

Kandil Çiçeği

Karagözlüm

Karanfil

Kartopu

Kasımpatı

Kaynanadili

Keşişbaşı

Kevke

Kına Çiçeği

Kirli Hanım

Koçuk

Korunga

Krizantem

Kuşkonmaz

Küpe Çiçeği

Küsme Çiçeği

Küstüm Çiçeği

Lâden Ağacı

Lale

Lâle

Lâle-İ Nu'Man

Lâtin Çiçeği

Leylak

Leylâk

Lilyum

Lisan-İ Sevir

Mahmur Çiçeği

Manisa Lâlesi

Manolya

Melekotu

Menekşe

Menekşe Gülü

Menevşe

Mersinağacı

Meryamana Eli

Meryemana Kandili

Meyan

Mimoza

Mine Çiçeği

Mor Salkım

Mümüdük

Müşgülüm

Nane

Nergis

Nevruz Çiçeği

Nilüfer

Orkide

Orman Gülü

Ortanca

Öksekotu

Öksüzoğlan

Öküz Dili

Papatya

Patlak Çiçeği

Peleseng

Petunya

Piyan

Portakal Çiçeği

Reyhan

Rezene

Sabun Çiçeği

Saffetiderûn

Saksı Çiçeği

Saray Çiçeği

Saray Patı

Sardunya

Sarı Şebboy

Sarmaşık

Sediryaprağı

Semen

Sevgi Çiçeği

Sığırdili

Sığırkuyruğu

Sıklâmen

Sim

Susen

Sümbül

Sümbülteber

Süsençiçegi

Şakayık

Şakayık-I Numan

Şebboy

Şeftaliçiçeği

Terslâle

Toprak

Kabul Etmez

Turna Gagası

Üçgül

Vapurdumanı

Yaban Gülü

Yanardöner

Yasemin

Yenibahar

Yer Somunu

Yılan Yastığı

Yıldız Çiçeği

Yüksükotu

Zambak

Zerrin

Zerrinkadeh

Zeymuran

Zeytinçiçeği

Zülfüarus