Çiçek isimleri: En güzel çiçek çeşitleri ve isimleri! Ev çiçek çeşitleri: Ucuz canlı ev çiçekleri, saksı çiçek isimleri, türleri
İsme özel hediyelerde en çok tercih edilen, evlerde, bahçelerde veya ofis gibi ortamlarda yetiştirilebilen çiçekler bulunduğu yere güzellik katar. Bir bitkinin üreme organlarını taşıyan çiçekler genellikle hoş kokulu ve renklidir. Bakımı kolay gibi gözükse de çiçeklerin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. Her renge sahip olan çiçekler kokusu ve zarifliği ile en güzel dekoratif araçlar arasında yer alır. Dünya üzerinde binlerce çiçek çeşitlerinin bulunduğu tahmin edilmektedir. A’dan Z’ye en popüler çiçek çeşitleri ve isimleri nelerdir? Sizin için hazırladığımız çiçek isimleri içeriğimizden konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
Dünya üzerinde 2 milyondan fazla bulunduğu tahmin edilen doğa harikası çiçekler genellikle hoş kokulu ve renklidir. Görüntüsü ve zarif halleri ile insana huzur veren çiçekler evde ofiste veya bahçelerde yetiştirilebilir. Oldukça fazla çeşidi bulunur ve hep merak konusu olmuştur. En bilinen çiçek isimleri ve çeşitleri ile ilgi detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
Çiçekler canlı ve cansızken çevrenin organik yapısına katkıda bulunurlar. Çiçekleri Dünyadaki en önemli üreticiler olarak tanımlayabiliriz. Ürettikleri basit şeker neredeyse tüm böcekleri besleyen türdendir.bazı çiçek türlerinden beslenen böceklerde vardır. Çiçek o kadar çok tercih ediliyor ki uluslararası çiçek gönderimi bile var.
Güneşi ve sıcaklığı seven çiçeklerin yanı sıra serin ve gölgeli havaları seven çiçekler de vardır. Kışın evinizi renklendirecek çiçek orkide: Orkide, zayıf ve uzun boyuyla evimizi renklendiren harika çiçeklerden biridir.
Orkide
Orkide, zayıf ve uzun boyuyla evimizi renklendiren harika çiçeklerden biridir. Çoğu evde sıklıkla yer alan bu bitki, kış ayları için de oldukça uygundur. Boyları 1 metreye kadar uzanabilir. Bitki serin ortamları çok sever. Eğer toprağın tamamen kurumasını beklemeden su verirseniz, uzun ömürlü olacaktır. Özellikle sabahları sulamanız daha idealdir. Sağlıklı bir büyüme sağlamak istiyorsanız, dolaylı ışık aldığına dikkat etmelisiniz.
Sümbül
Kokusu ve görüntüsüyle insanı büyüleyen kış aylarının harikalarından biri de sümbüldür. Sümbül geçirgen toprağı sever. Serin ve dolaylı ışık alan ortamlarda yaşaması uygundur. Bakıma ve ilgiye düşkün bir bitki olan sümbül, düzenli bir sulama ister. Arada yapılması gerekenlerden biri de yaprak temizliğidir. Bu şekilde uzun ömürlü olabilir.
Kasımpatı
Kasımpatı en soğuk havalara bile dayanabilir. Bu özelliği sayesinde özellikle dış mekanlarınızda bakabilmeniz son derece uygundur. Mor, beyaz, sarı ve kırmızı gibi renkleri vardır. Dayanıklı bir bitki olan kasımpatı, sık sık sulanmalıdır. Ayrıca dilediğiniz her mevsimde tohumlarını ekebilmeniz mümkündür.
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Doğum gününde hangi çiçek gönderilir?
Sevdiklerinizin doğum günü için tercih edebileceğiniz çiçek türleri; orkide, vazoda çiçek, taze çiçek, sukulent, bonsai, saksı çiçekleri ve premium aranjman çiçek buketleridir. Özellikle doğum günü için değerlendirebileceğiniz bu çiçek türleri, sevdiklerinizi özel hissettirir.
Saksı çiçek isimleri
Orkide.
Barış Çiçeği.
Sukulent.
Para Çiçeği (Pilea)
Aşk Merdiveni.
Antoryum.
Kaktüs.
Yuka (Yucca)
Salon çiçek çeşitleri
Salon çiçeklerinin adı nedir?
Yaz, kış fark etmeden yaşayabilen salon bitkileri her mevsim rahatlıkla bakılabilecek bitkiler arasındadır.
Salon Çiçekleri ve İsimleri Nelerdir?
Salon Sarmaşığı
Antoryum.
Telgraf Çiçeği.
Zeze Bitkisi.
Fil Kulağı Çiçeği.
Barış Çiçeği.
Orkide.
Yeşil yapraklı ev çiçekleri isimleri
Ev Saksı Bitkileri Yeşil Yapraklı Ev Çiçekleri İsimleri
Ev saksı bitkileri – Misyoner Çiçeği (Ufo Bitkisi)
Ev Saksı Bitkileri – Yeşim bitkileri (Crassula ovata)
Ev Saksı Bitkileri – Oxalis triangularis.
Tavşan kulağı kaktüsü
Ev Saksı Bitkileri – Aloe vera.
Şans bambusu, Dracaena sanderiana.
Dragon ağacı bitkisi.
Deve tabanı
En çok satan çiçekler - Çiçek Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri
Gül (Rosa) İkiçenekliler sınıfının, Rosales takımının, Gülgiller familyasından bir bitkidir.
Lale (Tulipa)
Karanfil (Dianthus caryophyllus)
Zambak (Liliaceae)
Krizantem (Kasımpatı), (Chrysanthemum indicum)
Nergis (Narcissus pseudonarcissus)
Sümbül (Hyacinth)
Nilüfer (Lotus)
Evde yetiştirilen saksı çiçekleri nelerdir?
Ev içinde saksıda yetiştirilebilecek çok sayıda bitki vardır. Barış, Flamingo, Atatürk, Ebegümeci, Yasemin, Sardunya çiçekleri ve Afrika Menekşeleri; en çok yetiştirilen ev bitkilerinden sadece birkaçı... Bunların yanında Antorium, Orkide, Deve tabanı, Kaktüs gibi bitkilere de ev içinde yer verebilirsiniz.
Çiçek Bakımı Nasıl Yapılır?
Çiçek bakımı yapılırken, bitkiye sevgi göstermek en önemli koşuldur. Bununla beraber çiçekler, onlarla konuşulduğunu, müzik dinletildiğini ve yapraklarının sevildiği hissettirilirse daha hızlı bir şekilde büyürler.
Çiçekler, çevrelerinde devam eden sürekli bir hayat olmasını severler ve buna tepki verirler. Günün stresini ve yorgunluğunu konuşup atmak, çiçeğe karşı övgülerin belirtilmesi gibi durumlar, çiçeğin daha sağlıklı yetişmesine olana tanır. Bunun dışında çiçeklerin özelliklerine göre sulama yapmak, güneş ışığı alan bir yere koymak, saksı değişiminin düzenli aralıklarla yapılması gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Sulama: Su oldukça önemli bir sıvıdır. Her canlı için bu, değişmez bir olgudur. İnsanlar için su gereksinimi fiziksel özelliklere göre değişir. Çiçekler için de aynı şeyi belirtmek önemli olacaktır. Buna örnek vermek gerekirse; kaktüslerin su gereksinimi ay içinde bir veya iki defadır. Sulama; çiçek bakımının en mühim aşamasıdır. Çiçeğe sürekli şekilde su vermek, çiçeğin doğru ve sağlıklı gelişmesi açısından önemlidir. Çiçeğin su gereksinimine göre takvim oluşturarak, her zaman belli günlerde sulama yapılmalıdır. Sulama yapılmadan önce mutlaka olarak toprağın ıslaklığı ölçülerek taban bölümü delik saksıların kullanılması gerekir. Suyun fazla bölümü bu deliklerden akarak sulama işleminin 20 dakika sonrasında saksının tabanında biriken su dökülmelidir.
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Çiçek İsimleri
Açelya
Ağlayan Gelin
Akasya Çiçeği
Amerikan Hanımeli
Aslanağzı
Ateş Çiçeği
Ayı Pençesi
Azelya
Ballıbaba
Begonvil
Begonya
Benefşe
Biberiye
Boru Çiçeği
Boya Çiçeği
Buhurumeryem
Cemali Güzel
Ciğerci Sığırı
Civan Perçemi
Çadır Çiçeği
Çadır Perçemi
Çakal Nergisi
Çalba
Çan Çiçeği
Çarkıfelek
Çıngırak Otu
Çiğdem
Çingülü
Çoban Yastığı
Çuha Çiçeği
Dağ Çayı
Dağ Sümbülü
Defne
Deligül
Devedikeni
Devetabanı
Dönbaba
Ebegümeci
Eğreltiotu
Elma Çiçeği
Erguvan
Erik
Çiçeği
Eşek Dikeni
Eşek Lâlesi
Fesleğen
Fındık Çiçeği
Fırıldık Çiçeği
Frezya
Firuze Çiçeği
Fulya
Galhatmi
Gardenya
Gâvur Gülü
Gecesefası
Gelincik
Gelinelçiçeği
Geven
Glayör
Guğu Çiçeği
Gül
Güldefne
Gülgoncası
Gülibrişim
Gündöndü
Günebakan
Günüş Gülü
Hanım Düğmesi
Hanım Sallandı
Hanımeli
Haseki Küpesi
Haşhaş Çiçeği
Hatmi
Helyotrop
Hercai Menekşe
Hezaren
Horoz İbiği
Hüsnüyusuf
Ihlamur
Itır Çiçeği
İnci Çiçeği
İris
İtrişahi
Kadife Çiçeği
Kahkaha Çiçeği
Kaktüs
Kamelya
Kan Damlası
Kandil Çiçeği
Karagözlüm
Karanfil
Kartopu
Kasımpatı
Kaynanadili
Keşişbaşı
Kevke
Kına Çiçeği
Kirli Hanım
Koçuk
Korunga
Krizantem
Kuşkonmaz
Küpe Çiçeği
Küsme Çiçeği
Küstüm Çiçeği
Lâden Ağacı
Lale
Lâle
Lâle-İ Nu'Man
Lâtin Çiçeği
Leylak
Leylâk
Lilyum
Lisan-İ Sevir
Mahmur Çiçeği
Manisa Lâlesi
Manolya
Melekotu
Menekşe
Menekşe Gülü
Menevşe
Mersinağacı
Meryamana Eli
Meryemana Kandili
Meyan
Mimoza
Mine Çiçeği
Mor Salkım
Mümüdük
Müşgülüm
Nane
Nergis
Nevruz Çiçeği
Nilüfer
Orkide
Orman Gülü
Ortanca
Öksekotu
Öksüzoğlan
Öküz Dili
Papatya
Patlak Çiçeği
Peleseng
Petunya
Piyan
Portakal Çiçeği
Reyhan
Rezene
Sabun Çiçeği
Saffetiderûn
Saksı Çiçeği
Saray Çiçeği
Saray Patı
Sardunya
Sarı Şebboy
Sarmaşık
Sediryaprağı
Semen
Sevgi Çiçeği
Sığırdili
Sığırkuyruğu
Sıklâmen
Sim
Susen
Sümbül
Sümbülteber
Süsençiçegi
Şakayık
Şakayık-I Numan
Şebboy
Şeftaliçiçeği
Terslâle
Toprak
Kabul Etmez
Turna Gagası
Üçgül
Vapurdumanı
Yaban Gülü
Yanardöner
Yasemin
Yenibahar
Yer Somunu
Yılan Yastığı
Yıldız Çiçeği
Yüksükotu
Zambak
Zerrin
Zerrinkadeh
Zeymuran
Zeytinçiçeği
Zülfüarus
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