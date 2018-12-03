Çiçeği, tazesi, kurusu hepsi şifa!



Galiba bamyanın faydasını geçmişimiz daha iyi takdir ediyordu. Gerçi hâlâ bazı aktarlarda salkım salkım asılmış olarak görülür ama, eskiden bamya kuruları iplere dizilmiş hemen her çarşı pazarda görülürdü. Halk yazın tazesini, kışın kurusunu yerdi.

Patlıcanı, biberi iplere dizerek güneş gören pencerelerine asan ninelerimiz bunu bamya için de yapardı. Hâlâ yapanlar yok mu, var elbette; fakat şehirleşme ile birlikte öylesi pencereleri artık insanlar köylerine kasabalarına gidebildiklerinde görebiliyorlar..

Bamya, meyvesi yuvarlak, oval ve yeşil; yaprakları asma yaprağı şeklinde, ebegümecigiller familyasından, meyvesi beş bölmeli, tohumları yuvarlak ve yeşilimtrak gri renkte, sebze olarak yenen bir bitkidir.

Bizde Amasya, Balıkesir bamyası gibi çeşitleri vardır. içinde A, B1, B2 ve C vitamini vardır. Magnezyun ve demir bakımından da oldukça zengindir.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve sindirim sistemine yardımcı olur. Lif oranı yüksek bir besin olan bamya, idrar söktürücüdür ve kabızlığı gidermekte faydalıdır. Mineraller açısından da zengindir ve halsizliğe iyi gelir. Sıralarsak:

-Kabızlığı giderir

-Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-Sindirime faydalıdır.

-Kanı temizler.

-İdrar söktürücüdür.

-Halsizliğe de çok iyi gelir.

Bamyanın çiçeği de faydalıdır. Çiçekleri ezilip kaynatılarak suyu içilirse göğsü rahatlatır ve yumuşatır.