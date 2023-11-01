  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!
Gündem

Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 22:42:00 - 2023-11-02 00:20:39
Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!

Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 esirin öldüğünü duyurdu.

Katil İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na hain saldırısında en az 400 masum Filistinli şehit oldu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada da, saldırıda 7 yahudi esirin öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik dünkü katliamda, 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esir hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yayımladığı video mesajında çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söylemişti.

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı
Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

İşgalci İsrail ordusu verdiği kaybı açıkladı!
İşgalci İsrail ordusu verdiği kaybı açıkladı!

Gündem

İşgalci İsrail ordusu verdiği kaybı açıkladı!

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti
Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Gündem

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor!
Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor!

Gündem

Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23