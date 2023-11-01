Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!
Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 esirin öldüğünü duyurdu.
Katil İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na hain saldırısında en az 400 masum Filistinli şehit oldu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada da, saldırıda 7 yahudi esirin öldüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik dünkü katliamda, 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esir hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yayımladığı video mesajında çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söylemişti.