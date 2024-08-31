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Gündem CIA'nın yaptığı paylaşım tepki çekti: Türk kullanıcılar yorum yağdırdı!
Gündem

CIA'nın yaptığı paylaşım tepki çekti: Türk kullanıcılar yorum yağdırdı!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 15:00:00 -
CIA'nın yaptığı paylaşım tepki çekti: Türk kullanıcılar yorum yağdırdı!

ABD'nin dış istihbarat servici CIA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde Kapadokya'nın fotoğrafını paylaşırken, kullanıcılar Türkiye yerine ''Turkey'' yazılmasına tepki gösterdiler.

Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, ABD'nin dış istihbarat birimi CIA'den dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Instagram'dan yapılan bir paylaşımda, Kapadokya fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda ayrıca, Kapadokya'ya ait kısa bilgiler de verildi.

CIA, her Cuma "wordfactbook" etiketiyle dünyanın farklı bölgelerinden bir yeri tanıtıyor.

Öte yandan, CIA'ın paylaşımına yorum yapan Türk kullanıcılar, "Turkey değil Türkiye" eleştirisinde bulundu.

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