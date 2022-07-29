CIA eski danışmanı Barkey'den Osman Kavala çıkışı! 'Sadece ayak üstü görüştük'

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde FETÖ'nün yayın organı HS Today'a röportaj veren CIA eski Danışmanı Henri Barkey'den Osman Kavala açıklaması geldi. Barkey, Gerçek Gündem'den Sami Menteş'e konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimini, iktidarı hedef alıp, "Bir hikâye uydurdular." sözleri ile inkar ederek, muhalefetin, "tiyatro" söylemi ile aynı noktada yer alan Barkey, Osman Kavala ile Büyükada'da buluştuklarını da inkar etti.

'Ayaküstü birkaç dakika konuştuk'

"O akşam, Osman Kavala ile değil bir Türk gazeteciyle birlikteydik." diyen Henri Barkey, "Türkiye’deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden ve açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı reddettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii." ifadelerini kullandı.

Barkey, Gezi finansörü Osman Kavala ile görüşmelerini ise şu ifadelerle anlattı:

Osman Kavala’nın beş senedir tutuklu olması ve o akşamki karşılaşmamız nedeniyle beraat ettikten sonra hapiste tutulması için sebep gösterilmesi esef vericidir. Ben o gece lokantaya geldiğimde Osman Bey birkaç Avrupalıyla yemek yiyordu. Tanışıklığımız olduğundan, ayaküstü birkaç dakika konuştuk. Sonra da kendi masama geçtim.