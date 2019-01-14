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CHP'yi karıştıracak olay! Belediye Başkan adayı, eski Başkan'ı dövdü

Cumhuriyet Halk Partisi eski Kırşehir İl Disiplin Kurulu Başkanı Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun kendisini dövdüğü iddiasıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:00
CHP'yi karıştıracak olay! Belediye Başkan adayı, eski Başkan'ı dövdü

Kırşehir CHP eski İl Disiplin Başkanı Zafer Atabey, Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu'nun kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Adaylık durumunu sorunca darp edildi

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP'den İl Genel Meclisi üyesi olabilmek için partideki görevinden istifa eden Zafer Atabey, İl Genel Meclisi aday adaylığı için partiye müracaat ettiğini belirterek, "İl Başkanlığı'na müracaatımı yaptıktan sonra partideki görevliye Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekincioğlu'nu sordum. Selahattin Ekincioğlu'na iki dakika görüşmek istediğimi ifade ettim ve İlçe Başkanlığı odasına birlikte girdik. Selahattin Ekincioğlu'na yurt dışına gitmek istediğimi söyledim ve kendi adaylık durumumu sordum. Benim yakamı toplayarak, 'Bıktım ben sizden' diyerek beni itekledi ve masaya çarptım. Partide yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sona ermiş, il ve ilçe başkanları dışarı çıktılar ama yaşadığım olayı görmediler. Hiç bir şey olmamış gibi çıktı gitti. İlçe ve il yönetimi anında kayboldu kendisinin dizayn ettiği insanlar. Oğlumu aradım geldi beni aldı" dedi.

Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu

Hastaneden rapor aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek rapor alan Zafer Atabey, uzun yıllar CHP'ye hizmet verdiğini ve darp edildiğini ileri sürdü.

Partinin üst yöneticilerini aradı

Kırşehir CHP Milletvekili Metin İlhan'ı aradığını belirten Atabey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletvekili Metin İlhan'ı arayarak durumu anlattım. 'Yapacağım bir şey yok' dedi. Genel Başkan Yardımcısını aradım. Ertesi sabah bana dönüş yaptı. Ağrıdan duramadım. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya aradı. Kendisine de yaşadığım süreci anlattım. Bunlara rağmen özür bekledim."

Zafer Atabey

Yönetim iddiaları yalanladı

Öte yandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapan CHP yönetimi ise, "Zafer Atabey'in belirttiği 2 Ocak 2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne il başkanlığı ilçe başkanlığı böyle bir toplantı yapmamıştır. Partimizin tadilatta olduğu hem valiliğimiz hem de emniyet müdürlüğümüz dahilinde tüm partili kamuoyu tarafından bilinmektedir. Tutarsız bir açıklamayı da sanırım siz değerli hemşehrilerimiz ve partililerimiz gülerek izlemiş ve bunu yayınlayanların ise ne kadar aciz ve ucuz olduğunu takdir etmişsinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, tüm parti üyelerimiz ve belediye başkan adayımız demokratik bir süreçle tamamlanmasını istediğimiz bu yarışta, bu ve benzeri senaryolara takılmadan içine çekilmek istenildiği çukur politikalarına dahil olmayacak ve alet olanları da hiçbir şekilde ciddiye almayacak; durumu siz değerli kamuoyunun takdirine bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Darp raporu ve şikayet dilekçesi;

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:00
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Ağrı
  3. Kırşehir
  4. Ekinci
  5. Ahi Evran Üniversitesi
  6. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

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