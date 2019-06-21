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CHP’ye oy toplamak için kamp kurmuşlar! Din düşmanı Marksist HDP sözde imamlara sarıldı

Kurban eti dağıtan Yasin Börü’yü katleden HDP/PKK zihniyeti, CHP’li İmamoğlu’na oy toplamak için sözde imamlara sarıldı. En büyük ideali Müslüman Kürtleri dinsizleştirmek olan din düşmanı Marksist HDP/PKK zihniyeti, CHP’ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandırmak için sözde medrese imamlarını devreye soktu. PKK paçavrası Yeni Yaşam gazetesi, 100 Kürt medrese imamının İmamoğlu’na oy toplamak için İstanbul’da kamp kurduğunu iddia etti.

21 Haziran 2019 Cuma 14:17
CHP’ye oy toplamak için kamp kurmuşlar! Din düşmanı Marksist HDP sözde imamlara sarıldı

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

İslam’a ve Müslümanlara olan kin ve nefretini ideoloji haline getiren HDP/PKK zihniyeti, 23 Haziran seçimlerinde açıktan destek vereceklerini beyan ettikleri CHP’li Ekrem İmamoğlu için sözde medrese imamlarını kullanmaya başladı. Bölge medreselerinden 100 imamın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na oy toplamak için İstanbul’a kamp kurduğunu iddia eden PKK paçavrası Yeni Yaşam gazetesi, Enver Emirkulu isimli sözde medrese imamının “44 Kürt imamla bir karar alarak, Ekrem İmamoğlu için buradayız. İstanbul’daki imam ile birlikte 100 imam sahada seçim çalışması yapıyor. Zulme karşı direnmek üzere bölgeden gelen Kürt imamlarız. İnşallah hak yerini bulacak” dediğini öne sürdü.

Sözde Kürt imamlar kapı kapı dolaşıp CHP’ye oy istiyormuş

Yayınlarında İslam’a ve Müslümanlara kin kusan, dini ve ahlaki değerleri aşağılayan PKK paçavrası Yeni Yaşam gazetesi, HDP/PKK’nın CHP yardakçılığına destek haberi için imamlardan medet umdu. PKK paçavrasının “Kürt imamlar İstanbul’a seçim çıkarması yaptı” başlıklı haberinde, bölgeden gelen sözde medrese imamları olduğunu iddia ettiği 100 imamın İstanbul’da kapı kapı dolaşarak CHP’li İmamoğlu’na oy topladığı iddia edildi. PKK paçavrasının imam olarak tanıttığı ve röportaj yaptığı Enver Emirkulu isimli şahıs, PKK’nın Sur’da yaptığı saldırılarla ilgili, “Hendek'ler Hz. Muhammed'den günümüze bütün mazlumların savunma biçimidir. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi, seni asla Başkan yaptırmayacağız, 24 Haziranda Allah'ın izniyle bu zalimleri tarihin çöplüklerine gömeceğiz" açıklama yapmıştı.

Din düşmanlığında sıkı müttefikler

Dinsiz Marksist terör örgütü PKK, Cumhuriyet kurulduğundan beri İslam’a ve Müslümanlara karşı düşmanlık politikası güden CHP zihniyeti ile dine bakış konusunda aynı ideolojiyi paylaşıyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin İstanbul seçiminde CHP’ye destek vermesinin altında, İslam’a ve Müslümanlara karşı aynı bakış açısına sahip olmalarının en büyük etken olduğu ifade ediliyor. HDP zihniyeti de CHP’de olduğu gibi seçim zamanlarında dindar ve mütedeyyin kesimden oy almak için takiye yöntemi yapmaktan çekinmiyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:17
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Ekrem Imamoğlu

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