Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "CHP’ye, İP’e rağmen, NATO hatasını kabul etti: PKK terör örgütüdür!" başlıklı bugünkü köşe yazısında NATO zirvesi öncesinde yapılan dörtlü görüşmeden sonra Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mutabakat anlaşmasına değindi.

CHP ve İP'in bu konudaki açıklamalarını hatırlatan Karahasanoğlu, Türkiye'nin bu dik duruşunun PKK'ya destek veren diğer ülkelerde de ciddi bir etkisinin olacağına vurgu yaptı.

İşte o yazı:

Türkiye’nin yönetiminde Tayyip Erdoğan olmasaydı..

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili prosedürde, bu günlerde yürüyen süreç yaşanır mıydı?

Türkiye’nin bu iki ülkenin NATO’ya üyeliği ile ilgili talepleri veto edeceği açıklaması gelir miydi?

Veto’nun gerekçesinin, İsveç ve Finlandiya’nın PKK’ya desteği, PKK’lılara ülkesini açması olduğu hatırlatılarak, NATO üyelerine de “PKK’ya verdikleri desteği”n yanlışlığı hatırlatılabilinir miydi?

Dahası, PKK’nın terör örgütü olduğu, Türkiye’de güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırılar düzenlediği gerçeği, tüm dünyada gündem haline getirilebilinir miydi?

Tahmine dayalı olarak değil, somut açıklamalar üzerinden yürüyorum ve “hayır” diyorum..

Çünkü CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamaları ortada..

Diğer CHP’lilerin açıklamaları ortada.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları bile çok net bir çekingenlik içeriyor iken..

Akşener, “Eğer İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidini ciddiye alıyor ve kendilerini korumak için NATO’ya üye olmak istiyorlarsa; öncelikli olarak kendilerini kullanan PKK terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır. Türkiye’den iyi niyet bekleyenler, önce kendi niyetlerini sorgulasın” açıklaması ile..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Amacın para pazarlığına oturmaksa orada dur demek boynumuzun borcudur” açıklaması arasında gel-gitler yaşamış ise..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı koltuğunda Tayyip Erdoğan oturmasaydı, bugün İsveç ve Finlandiya, PKK’ya destek veren konumları hakkında hiç kimsenin bir itirazı olmaksızın NATO üyelikleri kabul edilmişti..

Erdoğan bu süreci durdurdu..

Sadece İsveç ve Finlandiya açısından değil.

Tüm dünya devletleri açısından PKK’ya verdikleri desteklerin sorgulandığı, bir gündem oluşturulmuştur..

Süleyman Demirel’lerin, Bülent Ecevit’lerin, Mesut Yılmaz’ların Türkiye’yi yönettiği günlerdeki çekingen tavırlara bakın..

Bir de bugünkü, dünya devletlerine gerçeklerin yüksek sesle haykırıldığı net tavırlara bakın.

Daha dün, İspanya’daki NATO toplantısına katılmak üzere uçağa binmeden dakikalar önce, Erdoğan dünya çakallarına bakın “kral çıplak” haykırışını ne kadar net yaptı:

“Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan (NATO) en ufak bir tavır görmedik. Bunları anlatacağız. Terörle mücadelede binlerce TIR silah bu teröristlere verildiğinde NATO ne yaptı? TIR’lar dolusu silahlar ABD’den geldi. Görüşmemizde yine söyleyeceğiz; nasıl NATO’da omuz omuza vermiş iki ülkesiyiz ki teröre bu silahlar veriliyor?”

Bırakın Süleyman Demirel’i, Bülent Ecevit’i, Mesut Yılmaz’ı, bugün Kemal Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener bu ülkenin başında olsa, bu açıklamayı bu netlikte yapabileceğine inanan kaç kişi var, yeryüzünde?

Onlar ancak, Tayyip Erdoğan’a, olmadık iftiralar eşliğinde, “Kaçacak” hayasızca isnadında bulunurlar..

Onlar ancak, bu milletin rahat etmesi için geceli-gündüzlü çalışan Cumhurbaşkanına “Netanyahu” benzetmesini küstahça yaparlar..

Ama İsveç’e sıra gelince...