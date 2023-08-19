CHP'nin teröristbaşı sevicisine desteği sürüyor! Bugün de Eren Erdem ziyaret etti
Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan'a Tele1 ekranlarından övgüler dizmesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a CHP desteği sürüyor. Geçtiğimiz gün CHP'li İzmir BB Başkanı Tunç Soyer'in ziyaret ettiği Yanardağ'ı bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ziyaret etti. Erdem, ayrıca MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek suçundan tutuklanan Barış Pehlivan'ı da ziyaret ettiğini söyledi.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a canlı yayında methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a CHP sahip çıkmaya devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli." diyerek tutuklanmasına karşı çıktığı terörist sevici Yanardağ'ı Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP yalnız bırakmıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgü ile bahseden Merdan Yanardağ'ı ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı ziyaret etti.
Eren Erdem, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." sözlerini kullandı.
Eren Erdem ziyarete ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Bugün, neticesi beraat ile sonuçlanan bir siyasi dava neticesinde 2 yıla yakın tutuklu kaldığım Silivri Cezaevine tahliyem sonrası ilk kez gittim.
Gazeteci dostlarımız Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret ettim.
Son derece güçlüler. Herkese selamları var. Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız.
Gazetecilik diz çökmedi, çökmeyecek!"
TUNÇ SOYER'DE DÜN ZİYARET ETMİŞTİ
CHP'li İzmir BB Başkanı Tunç Soyer ise terörist sevici Yanardağ'ı dün ziyaret etmişti.