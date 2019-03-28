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CHP'nin tartışmalı adayı aşirete küfür ve tehdit yağdırdı

CHP'nin tartışmalı Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın, Hamidanoğulları ailesine küfür ve tehditler yağdırdığı video ortaya çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:26

CHP'de adaylığına karşı çıkılan fakat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikta yönetimi ile aday yapılan Bucak aşireti üyelerinden Mehmet Fatih Bucak, diğer bir aşiret olan Hamidanoğulları'na küfür ve tehditler savurduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepkiler üzerine videoyu kaldırdı

Bucak, videoyu Facebook hesabında paylaşmasının üzerine gelen tepkiler sonrası videoyu kaldırdı. Bucak yayınladığı videoda Hamidanoğullarına küfür ve tehditler yağdırarak şu ifadeleri kullanıyor; 'Hamidanoğulları diye bir aile var Siverek'te. O P.ç oğlu p.çler bizim tülüklerle olay yaptığında rahmetli babam buraya sürdü. Tabi tefeci oldukları belli.... Onların Anasını S.. günü bugün'

'Şehri sana mı emanet edeceğiz'

Videonun yayılması üzerine Şanlıurfalı vatandaşlar sosyal medyadan tepki göstererek, ''Yazıklar olsun ! Şehri sana mı emanet edeceğiz duruşuna bakar mısın ? Bir ilçe başkanı düşünün ve ağzı bir çuval dolusu küfür ve tehdit'' yorumlarında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:26
  1. Şanlıurfa
  2. fatih bucak
  3. siverek

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  • İRFAN BALCIİRFAN BALCI1 sa önce
    VAY SEREFSİZ VAY SEN SOYUNSAYDIN İT VEYADEMİYORUM SİZ ANLADANIZ GİTMESSEN SEREFSİZSİN
  • GurbetçiGurbetçi1 sa önce
    Ben burdada duyuyorum HDP benim kanimdan diye oy veriyorlar Müslüman Kürt nasıl ataistler e Zerdüşt lere oy verir ne olur biraz ilim diyorum fıkıh diyorum sen muslumansin bunlara oy veremezsiniz peygamberimiZ ırkçılığı ret etmiştir attığınız her oy Allah radulunu üzer biraz ne olur Doğu'daki fıkıh âlimlerinden ders alsınlar onlara sorsunlar vatan sevgisi imandandır bu vatan hepimizin geldik gidiyoruz o yüzden her verdiğimiz kararı sorgulamanın lazim

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