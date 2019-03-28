CHP'nin tartışmalı adayı aşirete küfür ve tehdit yağdırdı

CHP'de adaylığına karşı çıkılan fakat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikta yönetimi ile aday yapılan Bucak aşireti üyelerinden Mehmet Fatih Bucak, diğer bir aşiret olan Hamidanoğulları'na küfür ve tehditler savurduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepkiler üzerine videoyu kaldırdı

Bucak, videoyu Facebook hesabında paylaşmasının üzerine gelen tepkiler sonrası videoyu kaldırdı. Bucak yayınladığı videoda Hamidanoğullarına küfür ve tehditler yağdırarak şu ifadeleri kullanıyor; 'Hamidanoğulları diye bir aile var Siverek'te. O P.ç oğlu p.çler bizim tülüklerle olay yaptığında rahmetli babam buraya sürdü. Tabi tefeci oldukları belli.... Onların Anasını S.. günü bugün'

'Şehri sana mı emanet edeceğiz'

Videonun yayılması üzerine Şanlıurfalı vatandaşlar sosyal medyadan tepki göstererek, ''Yazıklar olsun ! Şehri sana mı emanet edeceğiz duruşuna bakar mısın ? Bir ilçe başkanı düşünün ve ağzı bir çuval dolusu küfür ve tehdit'' yorumlarında bulundu.