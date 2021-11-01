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Gündem CHP'nin skandal tezkere kararına terör örgütü PKK'dan destek: Hayırlı bir iş yaptı
Gündem

CHP'nin skandal tezkere kararına terör örgütü PKK'dan destek: Hayırlı bir iş yaptı

CHP'nin HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi terör örgütü PKK'yı adeta mest etti. Teröristbaşı Mustafa Karasu, CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:45:00 - 2021-11-01 23:48:32
CHP'nin skandal tezkere kararına terör örgütü PKK'dan destek: Hayırlı bir iş yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla TBMM'de kabul edildi.

HDP, "hayır" oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti. CHP'ye bir takdir de terör örgütü PKK'dan geldi.

Karasu: CHP hayırlı bir iş yaptı

Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

"Doğru bir adım attılar"

Karasu, "Bu yönüyle CHP'nin bu adımı belki bu kültürü ortadan kaldırmak için bir başlangıç olabilir. Bu anlamda iyi bir adım atmışlardır. Doğru bir adım atmışlardır" ifadesini kullandı.

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