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CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine dava açıldı

15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından AK Parti’yi suçlayıcı ifadeler içeren bildiri yayınlayan CHP’nin 60 PM üyesi hakkında dava açıldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 17:12
CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine dava açıldı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Türkiye 15 Temmuz 2016'da tam 36 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı. Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır oldu. Türkiye'nin en uzun 48 saatinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatandaş ise yaralandı. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu gösterdi.

İşte CHP’nin skandal bildirisi

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ve ardında yaşananlar ile ilgili CHP Parti Meclisi(PM) bildiri yayınlamıştı. Bildiri de,”Türkiye iyi yönetilmemektedir. Ülkemizi 14 yıldır yöneten AKP iktidarı, devlet yönetiminin her kademesine yerleştirdiği FETÖ elemanlarıyla Türkiye’yi bilinçli ve planlı bir şekilde darbe ortamına sürüklemiştir. Gelinen noktada Türkiye, FETÖ ile mücadele bahanesiyle ortaya konan karanlık ve otoriter Saray darbesini yaşamaktadır. Mevcut siyasi durum halkımızın özgürlüğüne ve ülkemizin bekasına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

İlk dava 31 Ekim’de Ankara Adliyesinde

AK Parti’yi darbe ortamına sürüklemekle suçlayan bildiriyle ilgili dönemin 60 CHP’li PM üyesine tek tek dava açıldı. İlk dava Ankara Adliyesinde 31 Ekim’de görülecek ve eski PM üyesi ve CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 17:12
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. CHP

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  • YORUMYORUM1 sa önce
    Tebrikler.Çok geç kalınmış.Aktif siyaset anlayışını destekliyorum.Defansif değil ofansif siyaset ....

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