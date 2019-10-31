CHP’nin skandal 15 Temmuz bildiri davası ertelendi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ilk olarak eski PM üyesi ve eski milletvekili Mehmet Tüm hakim karşısına çıktı. CHP’li bazı milletvekilleri de duruşma salonunda yer alırken şüpheli Mehmet Tüm savunmasını yazılı yaptı. Tüm, “Bu bildirge 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gelişen siyasal gelişmelerin değerlendirmesi niteliğindedir” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Şubat 2020 tarihine erteledi.

İşte CHP’nin skandal bildirisi

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ve ardında yaşananlar ile ilgili CHP Parti Meclisi(PM) bildiri yayınlamıştı. Bildiri de,”Türkiye iyi yönetilmemektedir. Ülkemizi 14 yıldır yöneten AKP iktidarı, devlet yönetiminin her kademesine yerleştirdiği FETÖ elemanlarıyla Türkiye’yi bilinçli ve planlı bir şekilde darbe ortamına sürüklemiştir. Gelinen noktada Türkiye, FETÖ ile mücadele bahanesiyle ortaya konan karanlık ve otoriter Saray darbesini yaşamaktadır. Mevcut siyasi durum halkımızın özgürlüğüne ve ülkemizin bekasına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

30’u hakkında dava açılamıyor

Bildiride 60 kişilik CHP PM üyelerinin tamamının imzası bulunsa da, 30’u milletvekili olduğu için dokunulmazlık nedeniyle haklarında dava açılamıyor. Milletvekili olan PM üyeleri hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenip Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.