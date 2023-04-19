CHP’nin seçim bürosuna saldırı düzenleyenler camlara yazdıkları yazıyla kendilerini ele verdi Hiçbir AK Partili AKP kelimesini kullanmaz

Geçen haftalarda İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırının yankıları sürerken, Ataşehir'de bulunan CHP seçim bürosuna gece saatlerinde gelen bir grup saldırıda bulundu.

Sprey boyalarla camlara AK Parti yerine AKP ve RTE yazıları yazan saldırganlar, büronun önünde asılı bulunan bayrakları kesti. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gerçekleştirenler veya onları azmettirenlerin AK Partililerin asla AKP yazmayacağını bu dili özellikle CHP’lilerin kullandığını akıllarına getirmemişler.

KAFTANCIOĞLU DUYURDU

Yaşanan bu garip! saldırıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kurusıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" ifadelerini kullandı. Diye yazarak bu şüpheli saldırıdan rant elde etmeye çalıştı.



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İSTANBUL VALİLİĞİ: ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

İstanbul Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir" denildi.